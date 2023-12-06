استمرار الملاحة في قناة السويس رغم حادث سفينة حاويات

تعرضت سفينة حاويات لاصطدام بجسر أثناء عبورها قناة السويس، وتم استئناف حركة الملاحة في القناة سريعا، ولم تتعطل عمليات المرور.

وكانت السفينة قادمة من سنغافورة إلى هولندا وتسبب الاصطدام في عطل بمقدمتها، وفقًا لهيئة قناة السويس.

وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن جميع السفن المتجهة جنوبًا عبرت بشكل طبيعي، واستأنفت حركة المرور في اتجاه الشمال بعد تحويل سفن تلك القافلة من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية بحسب تقرير “أهرام أونلاين”.

وأوضح ربيع أنه يجري حاليًا ربط أسلاك القاطرات بالسفينة من قبل فريق الإنقاذ التابع لهيئة قناة السويس تمهيدًا لسحبها بعيدًا.

وتبلغ حمولة السفينة التي تسمى One Orpheus ، و يبلغ طولها 336 مترًا وعرضها 46 مترًا، 101 ألف طن.

وأكد ربيع أن قناة السويس لديها خبرات في الانقاذ لمثل هذه الحالات، كما أن لديها قدرات تأمين ملاحية وفنية، للتعامل مع حالات الحوادث المحتملة.

يذكر أن عام 2021 شهد واقعة مماثلة حيث تعطلت سفينة Ever Given بطول 400 متر، وتسببت السفينة التي يبلغ وزنها 220 ألف طن، في تعطل 6.5 مليار جنيه إسترليني من التجارة العالمية يوميًا خلال ستة أيام من إغلاق الطريق.