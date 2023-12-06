فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار مصرآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنستجارة

استمرار الملاحة في قناة السويس رغم حادث سفينة حاويات

تعطلت سفينة حاويات ضخمة في قناة السويس بعد حادث اصطدام، لكن تدخلت إدارة هيئة القناة سريعا لاستمرار حركة الملاحة دون إعاقة أو تأخير.

فريق التحرير by فريق التحرير
قناة السويس

تعرضت سفينة حاويات  لاصطدام بجسر أثناء عبورها  قناة  السويس، وتم استئناف حركة الملاحة في القناة سريعا، ولم تتعطل عمليات المرور.

وكانت السفينة قادمة من سنغافورة إلى هولندا وتسبب الاصطدام في عطل بمقدمتها، وفقًا لهيئة قناة السويس.

وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن جميع السفن المتجهة جنوبًا عبرت بشكل طبيعي، واستأنفت حركة المرور في اتجاه الشمال بعد تحويل سفن تلك القافلة من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية بحسب تقرير “أهرام أونلاين”.

وأوضح ربيع أنه يجري حاليًا ربط أسلاك القاطرات بالسفينة من قبل فريق الإنقاذ التابع لهيئة قناة السويس تمهيدًا لسحبها بعيدًا.

وتبلغ حمولة السفينة التي تسمى One Orpheus ، و يبلغ طولها 336 مترًا وعرضها 46 مترًا، 101 ألف طن.

وأكد ربيع  أن قناة السويس لديها خبرات في الانقاذ لمثل هذه الحالات، كما أن لديها قدرات تأمين ملاحية وفنية، للتعامل مع حالات الحوادث المحتملة.

يذكر أن عام 2021 شهد واقعة مماثلة  حيث تعطلت سفينة Ever Given بطول 400 متر، وتسببت السفينة التي يبلغ وزنها 220 ألف طن، في تعطل 6.5 مليار جنيه إسترليني من التجارة العالمية يوميًا خلال ستة أيام من إغلاق الطريق.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...