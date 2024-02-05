جزيرة مخدرات في قلب النيل.. تفاصيل مثيرة تكشفها وزارة الداخلية المصرية

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل حول ضبط جزيرة مزروعة بالمخدرات في قلب نهر النيل، بالقرب من إحدى محافظات الصعيد جنوب البلاد.

جزيرة مزروعة بالمخدرات

وبحسب بيان الوزارة، تلقت أجهزة الأمن معلومات حول قيام عدد من الأشخاص الخطرين بزراعة المواد المخدرة في جزيرة بالنيل، لتبدأ التحريات التي كشفت عن 16 عنصرا شديدي الخطورة يقومون بزراعة المواد والاتجار بها بجزيرة نيلية تابعة لإحدى قرى مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط.

وبعد استهدافهم، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما أدى إلى إصابة أحدهم وضبط الآخرين، وضبط كميات هائلة من المخدرات والأسلحة النارية.

وأسفرت العملية عن ضبط 6,5 أطنان لمخدر البانجو، و10 أفدنة مزروعة بنباتي الأفيون والبانجو المخدرين، و16 بندقية آلية و51 خزينة وعدد كبير من الطلقات النارية.

وأعلنت الوزارة أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بلغت حوالي 36,5 مليون جنيه، مؤكدة أنه تم القبض على جميع العناصر وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق