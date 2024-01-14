حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في مصر.. هل اقترب موعد تعويم الجنيه؟

كلف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسى، الحكومة المصرية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، وفقا لما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم السبت.

وقال وزير المالية المصري، إن الحزمة الجديدة ستتضمن زيادة الرواتب والمعاشات، بالإضافة إلى رفع جديد لحد الإعفاء الضريبي، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الفترة المقبلة.

هل اقترب موعد تعويم الجنيه؟

يأتي الإعلان عن هذا التكليف الرئاسي، في الوقت الذي تشير فيه المؤسسات الدولية إلى قرب موعد تحريك سعر الجنيه المصري أمام الدولار، وذلك بسبب شح الدولار في البنوك، واتساع الفجوة بين الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية إلى نحو يصل إلى 26 جنيها.

ويصل سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء في مصر إلى نحو يصل إلى 55 جنيها، في حين يصل سعر الدولار في البنوك المصرية إلى مستوى 31 جنيها فقط.

ويوم الخميس الماضي، كشفت الحكومة المصرية عن لقاء وفد مصري يضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي، بكريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

وكشفت صحف مصرية عن حاجة القاهرة، إلى زيادة الحزمة المقدمة من صندوق النقد الدولي، إلى ما لا يقل عن 6 مليارات دولار، فيما يشترط الصندوق ضرورة الذهاب إلى تحريك سعر الجنيه المصري أمام الدولار.

استقرار السياسيات الضريبية والجمركية

وأكد الوزير في البيان الصادر اليوم السبت، عن وزارة المالية المصرية، على التزام الحكومة المصرية، باستقرار السياسات الضريبية والجمركية بهدف تحفيز الاستثمار، ودعم الإنتاج والتصدير في البلاد، من خلال تقديم حوافز مالية واستثمارية.

وأشار إلى تأسيس منظمة تعتمد على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، لحصر حجم الاقتصاد المصري الحقيقي من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية،

129% ارتفاعا في الإيرادات الجمركية في مصر

وساهمت النظم المميكنة والأنظمة الإلكترونية في زيادة الإيرادات الضريبية في مصر خلال العام المالي الماضي، دون تحميل المستثمرين والعملاء أي أعباء ضريبية جديدة.

وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي، على قطاع الذهب بنحو 67%، فيما ارتفعت إيرادات الضرائب، والضرائب العقارية إلى 26.9%، و43.6% على الترتيب، كما ارتفعت الإيرادات الجمركية بنسبة تصل إلى 129%، بما يتجاوز المعدلات المستهدفة.

40 ألف مسجل في التجارة الإلكترونية في مصر

ويبلغ عدد المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية نحو 500 ألف عميل، وبلغ عدد وثائق الفواتير الإلكترونية من مليار وثيقة، فيما وصل عدد المسجلين بمنظومة أنشطة التجارة الإلكترونية، نحو 40 ألف حالة منذ منذ تأسيس وحدة التجارة الإلكترونية في مصر في شهر يونيو 2021.

الدولة تتحمل الضريبة العقارية للمشروعات الصناعية حتى نهاية 2026

وكشف الوزير عن التقدم لمجلس الوزراء بمشروع قرار لمد العمل بتحمل الدولة للضرائب العقارية عن مشروعات الصناعة والدواجن وعدد من القطاعات الأخرى، حتى نهاية سنة 2026، لتشجيع الصناعة والثروة الداجنة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة 5 سنوات.

72.4 مليار دولار إفراجات جمركية خلال عام

وبلغت قيمة البضائع التي تم الإفراج عنها خلال عام 2023، نحو 72.4 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار/ وفقا لبيانات وزارة المالية.