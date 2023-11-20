تصفيات كأس العالم.. إفريقيا لا تعرف المفاجآت

تستمر منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث تشارك القارة السمراء للمرة الأولى في تاريخها بـ9 منتخبات في المونديال.

وتستضيف أمريكا وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم بعد ثلاثة أعوام من الآن، بحضور 48 منتخبا لأول مرة في مسابقات كأس العالم بعد إقرار “فيفا” النظام الجديد للبطولة.

نظام تصفيات إفريقيا

ازدادت فرص المنتخبات الكبرى بإفريقيا في الوصول إلى كأس العالم بعد زيادة عدد المتأهلين، ليتم توزيع المنتخبات الـ54 على 9 مجموعات تضم كل مجموعة 6 منتخبات يتأهل منها البطل فقط إلى النهائيات مباشرة، مع وجود فرصة لنصف مقعد من القارة السمراء بين أفضل من احتلوا المركز الثاني في المجموعات لخوض رحلة أخرى أكثر مشقة لبلوغ النهائيات.

وبسبب زيادة عدد المنتخبات والمجموعات في التصفيات، تقلصت فرص اصطدام المنتخبات القوية صاحبت التصنيف الأول والثاني ببعضها البعض، حيث اختفت مواجهات منتخبات كبرى مثل مصر والمغرب وتونس والجزائر والكاميرون وغانا والسنغال ونيجيريا، للمرة الأولى.

لا وجود للمفاجآت

لم تشهد التصفيات حتى الآن أي مفاجأة عملاقة بفوز أحد المنتخبات غير المصنفة على المنتخبات صاحبة التصنيف الأول في كل المجموعات، وكان الفوز هو الحاصل لكل المنتخبات الكبرى، باستثناء منتخب نيجيريا الذي تعادل مرتين.

وتلعب المنتخبات الإفريقية جولتين فقط في نوفمبر الجاري من أصل 10 جولات، في رحلة طويلة من أجل بلوغ النهائيات، والمشاركة في أكبر بطولات كرة القدم.

تفوق عربي

شهدت المجموعة الأولى فوز كاسح لمصر في البداية على شقيقها الجيبوتي بستة أهداف نظيفة، ثم انتصار آخر على سيراليون في ليبيريا بهدفين نظيفين لتضمن الصدارة مبكرا.

وفي المجموعة الثانية يتصدر السودان مؤقتا بعد تعادل وانتصار في أول جولتين، انتظارا لمواجهة السنغال الثانية التي لو فاز بها بطل إفريقيا سيتصدر بفارق نقطتين عن السودان.

وفي المجموعة الثالثة فاز منتخب ليبيا بالمباراة الوحيدة التي خاضها أمام إسواتيني بهدف نظيف ليحصد أول ثلاث نقاط في مجموعته الصعبة التي تضم الكاميرون وأنغولا والرأس الأخضر وإسواتيني وموريشيوس.

ولم يلعب المغرب حتى الآن بسبب عدم مشاركة منافسه في الجولة الأولى، منتخب إريتريا، في التصفيات، ليتأجل ظهور المنتخب صاحب المركز الرابع في المونديال الأخير.

وحققت الجزائر صدارة مبكرة في المجموعة السابعة بعد فوزين على الصومال وموزمبيق، بينما فازت تونس في ظهورها الوحيد حتى الآن في المجموعة الثامنة على ساو تومي.

وفي المجموعة التاسعة فاز منتخب جزر القمر على جمهورية إفريقيا الوسطى بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تاريخية للمنتخب العربي الطامح في تحقيق مفاجأة بالتصفيات.