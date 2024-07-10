مصر.. تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 27.1% في يونيو 2024

أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء بتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 27.1% في يونيو 2024، مقارنة بـ 27.4% في مايو 2024.

ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار عدة مجموعات رئيسية، منها مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 2.6%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.0%، ومجموعة الأقمشة بنسبة 7.0%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 2.8%.

في المقابل، شهدت بعض المجموعات ارتفاعًا في الأسعار، مثل مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 13.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة 2.3%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.3%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.7%، ومجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 0.2%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، ومجموعة الأحذية بنسبة 2.5%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.7%.

وعلى صعيد التضخم الشهري، سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ارتفاعًا بنسبة 1.8% في يونيو 2024، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.8% في مايو 2024.

جدول يوضح التغيرات في الأسعار:

المجموعة التغير الشهري (%) الأسماك والمأكولات البحرية -0.1 الزيوت والدهون -0.3 الفاكهة -2.6 السكر والأغذية السكرية -1.0 الأقمشة -7.0 الملابس الأخرى ومستلزماتها -2.8 الحبوب والخبز 13.5 اللحوم والدواجن 3.7 الخضروات 2.3 منتجات غذائية أخرى 1.3 المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 0.7 المشروبات الكحولية 0.1 الدخان 0.2 الملابس الجاهزة 1.4 الأحذية 2.5 الإيجار الفعلي للمسكن 0.6 صيانة وإصلاح المسكن 0.7