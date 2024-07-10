مصر.. تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 27.1% في يونيو 2024

أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء بتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 27.1% في يونيو 2024، مقارنة بـ 27.4% في مايو 2024.
ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار عدة مجموعات رئيسية، منها مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 2.6%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.0%، ومجموعة الأقمشة بنسبة 7.0%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 2.8%.
في المقابل، شهدت بعض المجموعات ارتفاعًا في الأسعار، مثل مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 13.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة 2.3%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.3%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.7%، ومجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 0.2%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، ومجموعة الأحذية بنسبة 2.5%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.7%.
وعلى صعيد التضخم الشهري، سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ارتفاعًا بنسبة 1.8% في يونيو 2024، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.8% في مايو 2024.
جدول يوضح التغيرات في الأسعار:
|المجموعة
|التغير الشهري (%)
|الأسماك والمأكولات البحرية
|-0.1
|الزيوت والدهون
|-0.3
|الفاكهة
|-2.6
|السكر والأغذية السكرية
|-1.0
|الأقمشة
|-7.0
|الملابس الأخرى ومستلزماتها
|-2.8
|الحبوب والخبز
|13.5
|اللحوم والدواجن
|3.7
|الخضروات
|2.3
|منتجات غذائية أخرى
|1.3
|المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية
|0.7
|المشروبات الكحولية
|0.1
|الدخان
|0.2
|الملابس الجاهزة
|1.4
|الأحذية
|2.5
|الإيجار الفعلي للمسكن
|0.6
|صيانة وإصلاح المسكن
|0.7