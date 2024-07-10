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مصر.. تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 27.1% في يونيو 2024

شهدت مصر تباطؤًا في معدل التضخم السنوي في المدن إلى 27.1% في يونيو 2024، مدفوعًا بانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية وغير الغذائية.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصر.. تراجع التضخم السنوي

أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء بتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 27.1% في يونيو 2024، مقارنة بـ 27.4% في مايو 2024.

ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار عدة مجموعات رئيسية، منها مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 2.6%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.0%، ومجموعة الأقمشة بنسبة 7.0%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 2.8%.

في المقابل، شهدت بعض المجموعات ارتفاعًا في الأسعار، مثل مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 13.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة 2.3%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.3%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.7%، ومجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 0.2%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، ومجموعة الأحذية بنسبة 2.5%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.7%.

وعلى صعيد التضخم الشهري، سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ارتفاعًا بنسبة 1.8% في يونيو 2024، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.8% في مايو 2024.

جدول يوضح التغيرات في الأسعار:

المجموعةالتغير الشهري (%)
الأسماك والمأكولات البحرية-0.1
الزيوت والدهون-0.3
الفاكهة-2.6
السكر والأغذية السكرية-1.0
الأقمشة-7.0
الملابس الأخرى ومستلزماتها-2.8
الحبوب والخبز13.5
اللحوم والدواجن3.7
الخضروات2.3
منتجات غذائية أخرى1.3
المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية0.7
المشروبات الكحولية0.1
الدخان0.2
الملابس الجاهزة1.4
الأحذية2.5
الإيجار الفعلي للمسكن0.6
صيانة وإصلاح المسكن0.7
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فريق التحرير

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