تراجع إيرادات قناة السويس في أبريل إلى 575 مليون دولار

شهدت إيرادات قناة السويس انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، حيث وصلت إلى 575.1 مليون دولار، مُسجلةً انخفاضًا بنسبة 36.5% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023.

ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، وتحديدًا هجمات الحوثيين على السفن.

وأدى تزايد المخاطر الأمنية في البحر الأحمر إلى تحويل العديد من شركات الشحن مسار رحلاتها من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في عدد السفن العابرة للقناة.

وتُقدر مجموعة ميرسك للشحن البحري أن تؤدي هذه الأزمة إلى انخفاض قدرة قطاع النقل البحري بين الشرق الأقصى وأوروبا بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ومن المتوقع أن تستمر تداعيات هذه الأزمة على حركة الشحن حتى نهاية العام على الأقل، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل واختناقات في الموانئ.

وتبذل هيئة قناة السويس وشركات الشحن جهودًا كبيرة للتخفيف من آثار هذه الأزمة، تشمل استئجار حاويات إضافية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للموانئ.