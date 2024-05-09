فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار مصرآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربية

تراجع إيرادات قناة السويس في أبريل إلى 575 مليون دولار

تبذل هيئة قناة السويس جهودًا كبيرة لتعزيز الثقة في الممر المائي من خلال تسريع وتيرة الإبحار وزيادة الطاقة الاستيعابية، لكن تبقى التحديات كبيرة.

فريق التحرير by فريق التحرير
قناة السويس

شهدت إيرادات قناة السويس انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، حيث وصلت إلى 575.1 مليون دولار، مُسجلةً انخفاضًا بنسبة 36.5% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023.

ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، وتحديدًا هجمات الحوثيين على السفن.

وأدى تزايد المخاطر الأمنية في البحر الأحمر إلى تحويل العديد من شركات الشحن مسار رحلاتها من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في عدد السفن العابرة للقناة.

وتُقدر مجموعة ميرسك للشحن البحري أن تؤدي هذه الأزمة إلى انخفاض قدرة قطاع النقل البحري بين الشرق الأقصى وأوروبا بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ومن المتوقع أن تستمر تداعيات هذه الأزمة على حركة الشحن حتى نهاية العام على الأقل، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل واختناقات في الموانئ.

وتبذل هيئة قناة السويس وشركات الشحن جهودًا كبيرة للتخفيف من آثار هذه الأزمة، تشمل استئجار حاويات إضافية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للموانئ.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...