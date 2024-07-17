مصر توقف تخفيف أحمال الكهرباء الأحد المقبل

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء اليومية، التي يتم تنفيذها خلال فصل الصيف بداية من الأحد المقبل، بعد وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعي المستورد للبلاد.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن استهلاك مصر من الكهرباء اليومي خلال الصيف الحالي، تجاوز 37 غيغاوات، ليسجل ارتفاعا بنسبة 12% عن الصيف الماضي، ما استلزم العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء.

ماذا تعني خطة تخفيف أحمال الكهرباء؟

وخطة تخفيف أحمال الكهرباء، تعني التناوب في فصل الكهرباء عن مناطق معينة لفترة محددة، بدأت بساعة، ثم ساعتين، ووصلت في بعض الأيام لثلاث ساعات، بهدف ضمان استمرار عمل شبكة الكهرباء، ومنع انهيارها عندما يتخطى حجم الطلب قدرة الشبكة.

وتبذل الحكومة المصرية، جهودا كبيرة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء المستمرة يوميا، وتنفذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي تسببت بضيق أكثر من 106 ملايين نسمة تقيم بالبلاد.

الطاقة المتجددة لمواجهة زيادة الاستهلاك في 2025

وقال مدبولي، أن الحكومة المصرية، تعتزم تلبية زيادة الطلب المتوقع على الكهرباء، خلال فصل الصيف في 2025 من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، والأحد الماضي، إن هناك تعاونا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لإضافة 4 غيغاوات من الطاقة المتجددة إلى شبكة الكهرباء في البلاد اعتبارا من صيف 2025.

استيراد الغاز والمازوت الحل لإنهاء الأزمة

والاثنين الماضي، كشفت وزارة البترول المصرية، عن وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال للبلاد، تحتوي على 155 ألف متر مكعب، من أصل 21 شحنة تعاقدت عليها البلاد.

ومصر التي تحولت خلال السنوات القليلة الماضية، إلى مصدر للغاز الطبيعي المسال، مع بدء إنتاج حقل “ظهر” بالبحر المتوسط، كانت قد توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي منذ 2018.

وكان رئيس الوزراء المصري، قد أعلن الشهر الماضي، أن البلاد تحتاج لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء المستمرة منذ فترة طويلة، لاستيراد وقود يشمل غاز طبيعي وزيت وقود المازوت، بقيمة 1.18 مليار دولار.

وتعاني مصر من أزمة انقطاع الكهرباء مع زيادة درجات الحرارة التي يصاحبها ارتفاع الاستهلاك بسبب زيادة الاعتماد على أجهزة التبريد، ويتم تشغيل أغلب محطات الكهرباء في مصر، بواسطة الغاز الطبيعي.