تحويلات المصريين من الإمارات تقفز 130% في مارس

كشفت شركة “الأنصاري للصرافة” عن ارتفاعٍ هائل في تحويلات المصريين العاملين في الإمارات العربية المتحدة خلال شهر آذار/مارس الجاري، حيث بلغت نسبة الزيادة 130% مقارنةً بشهر شباط/فبراير الماضي.

وتوقع محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، عودة تحويلات المصريين خلال الأشهر القادمة إلى معدلاتها التاريخية، بل وتجاوزها للوصول إلى ذروة جديدة.

وتعتبر مصر إحدى أبرز الوجهات الرئيسية للتحويلات المالية، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالمياً والخامسة ضمن قائمة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات البنك الدولي.

كما تحتل مصر المرتبة الخامسة بعد الهند والفلبين وباكستان وبنغلاديش من حيث إجمالي عدد التحويلات الصادرة للأفراد من الإمارات العربية المتحدة.