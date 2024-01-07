شكر الإعلامي المصري عمرو أديب، الدكتور باسم يوسف بعد إجراء الإسعافات الأولية لشقيقه عماد الدين أديب الذي تعرض لأزمة قلبية في دبي.

وكشف أديب، أن شقيقه الإعلامي عماد الدين أديب تعرض لأزمة قلبية مفاجئة خلال مشاركته في المنتدى العربي الاستراتيجي في دبي، أدت إلى توقف نبض قلبه لمدة دقيقة كاملة.

وأوضح عمرو أديب، في برنامجه “الحكاية” المذاع على “MBC مصر”، أن الأزمة القلبية وقعت بعد أن طرح عماد أديب سؤالاً في جلسة الحوار قائلاً “قد أتعرض لأزمة قلبية إن لم أعرف الإجابة”، وبعد هذه الجملة شعر بألم في صدره وبدأ يتصبب عرقاً.

وتابع: لاحظ الكوميدي الدكتور باسم يوسف بوادر الأزمة القلبية على عماد الدين أديب، فطلب نقله إلى المستشفى فوراً، حيث تم نقله إلى مستشفى راشد في دبي خلال 7 دقائق.

عماد الدين أديب يتعرض لأزمة قلبية في دبي وباسم يوسف ينقذه

وتابع عمرو أديب أن مدير المستشفى قام بنفسه بإنعاش قلب عماد الدين أديب، مبيناً أن الشريان كان مغلقاً بنسبة 100 بالمائة.

وأوضح عمرو أديب أن باسم يوسف، الذي يعمل طبيباً أيضاً، كان حاضراً في المنتدى، وقد قام بإجراء الإسعافات الأولية لعماد الدين أديب قبل نقله إلى المستشفى، كما كان برفقته في سيارة الإسعاف واطمئن عليه في كل مرة.

وأعرب عمرو أديب عن تقديره لموقف باسم يوسف، قائلاً “علاقتي مع باسم ليست جيدة، ولكن أكن له كل الاحترام على اللي عمله، والجدعنة والشهامة لا تقدر بثمن”.

عمرو أديب يشكر باسم يوسف لإنقاذه عماد الدين أديب

كما شكر عمرو أديب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، ووزير الخارجية أنور قرقاش، ووزير الدولة للشؤون الخارجية محمد قرقاوي، على اهتمامهم بالحالة الصحية لعماد الدين أديب، الذي ما يزال يرقد في المستشفى بعد خضوعه لعملية تركيب دعامة في القلب.