مصر تُصدّر الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا بعقد ضخم بقيمة 397 مليون يورو

يأتي هذا العقد في إطار مزاد مؤسسة H2Global لتوريد الأمونيا المتجددة، حيث ستقوم مصر بتوفير إمدادات الأمونيا الخضراء بسعر ألف يورو للطن حتى عام 2033.

وتعد هذه خطوة هائلة نحو تحقيق استراتيجية الدولة المصرية لتنويع مصادر الطاقة وإنتاج الطاقة النظيفة، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد لصناعة الهيدروجين الأخضر.

يتضمن العقد توريد كميات من الأمونيا الخضراء تبدأ من 19,500 طن في عام 2027، مع إمكانية زيادة الكميات تدريجياً إلى 397,000 طن سنوياً بحلول عام 2033.

موقع مصر المتميز يمنحها ميزة تنافسية

تم حسم العقد لصالح مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر” بفضل ضمانه إمدادات الهيدروجين الأخضر اللازمة لإنتاج الأمونيا الخضراء طوال فترة العقد، بالإضافة إلى موقع مصر المتميز وقربها من أوروبا، مما يوفر تكاليف النقل ويُعزز قدرتها التنافسية.

وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على التزام مصر بتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لتوطين صناعة الوقود الأخضر وتصديره للأسواق العالمية.

وأوضح أنه يتم العمل على استغلال مقومات اقتصادية قناة السويس لتوطين الصناعات المكملة لصناعة الوقود الأخضر من توربينات رياح، وألواح شمسية، ومحللات كهربائية.

وأشار إلى أن كل هذه الجهود تمت بالتوازي مع التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم تمويل وإنتاج ووضع خطط تسعير صناعة الوقود الأخضر، لتلبية الاحتياج العالمي من أجل تنويع مصادر الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.

وأضاف جمال الدين، أن مصر تبذل جهوداً حثيثة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر من خلال إنشاء مجلس أعلى للهيدروجين الأخضر، وإصدار تشريعات خاصة تتعلق بإنتاجه وتطوير بنيته التحتية.

مصر رائدة في مجال الطاقة الخضراء

أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توافر مصادر الطاقة المتجددة والعمالة المدربة وجاهزية البنية التحتية قد جعلت مصر رائدة في مجال إنتاج الطاقة الخضراء، ومنحتها ميزة تنافسية كبيرة.

والجدير بالذكر أن شهدت قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر في نوفمبر 2022، إطلاق مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر” بتكلفة استثمارية تصل إلى 417 مليون دولار. وقد حقق المشروع نجاحًا مبهرًا من خلال إنتاجه التجريبي لأول شحنة أمونيا خضراء في العالم في نوفمبر 2023، وتم تصديرها إلى الهند.

ولم يقتصر دور مصر على إنتاج الهيدروجين الأخضر فقط، بل سعت أيضًا إلى تعزيز استخدامه في مختلف القطاعات. ففي أغسطس 2023، شهدت قناة السويس أول عملية تموين سفينة بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا، وذلك في إطار جهودها لدعم استخدام الوقود الأخضر في الأنشطة البحرية.

وتسعى مصر جاهدة لتشجيع المستثمرين في مناطقها الصناعية على استخدام الهيدروجين الأخضر في عمليات التصنيع للحصول على منتجات خضراء.

وقد حظيت جهود مصر في هذا المجال بتقدير عالمي، حيث حصلت على شهادة شراكة نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية ” SDG Model Zone Partner ” من التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة ” GASEZ “.