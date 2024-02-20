68% تراجعا في عجز الميزان التجاري لمصر في يناير 2024

كشفت البيانات عن عجز الميزان التجاري خلال شهر يناير 2024 بلغ نحو 1.464 مليار دولار، بالمقارنة مع 4.634 مليار دولار خلال يناير 2023.

وكشفت البيانات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية لتسجل نحو 3.012 مليار دولار في يناير 2924، مقابل 2.887 مليار دولار خلال يناير 2023.

وتراجعت الواردات السلعية في مصر خلال شهر يناير 2024، بنسبة تتجاوز 40%، لتسجل 4.476 مليار دولار مقابل 7.520 مليار دولار خلال يناير2023.

أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية في يناير 2024

تصدرت تركيا قائمة أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر يناير 2024، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا نحو 292 مليون دولار.

وفي المركز الثاني جاءت السعودية، التي بلغت قيمة الصادرات التي استقبلتها مصر نحو 263 مليون دولار.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى إيطاليا نحو 173 مليون دولار، وضعتها في المركز الثالث، قبل الإمارات التي جاءت في الترتيب الرابع بقيمة 169 مليون دولار.

وفي الترتيب الخامس حلت الولايات المتحدة الامريكية بقيمة صادرات بلغت 168 مليون دولار، وليبيا في الترتيب السادس بقيمة صادرات بلغت 162 مليون دولار.

أبرز القطاعات المصدرة والمؤثرة على الميزان التجاري

جاء على رأس أفضل القطاعات التصديرية خلال شهر يناير 2024، قطاع مواد البناء الذي تمكن من تصدير سلع بقيمة 624 مليون دولار.

أما قطاع الحاصلات الزراعية فجاء في الترتيب الثاني بقيمة صادرات بلغت نحو 467 مليون دولار، أما الترتيب الثالث فكان لقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 421 مليون دولار.

وحاز قطاع الصناعات الغذائية على المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت نحو 408 ملايين دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية في المركز الخامس بقيمة صادرات بلغت نحو 356 مليون دولار.

وجاء قطاع الملابس الجاهزة في المركز السادس بصادرات بلغت قيمتها نحو 258 مليون دولار، وفي المركز السابع قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة صادرات بلغت نحو 91 مليون دولار.

وفي الترتيب الثامن بين أفضل القطاعات المصدرة في مصر خلال شهر يناير 2024، جاء قطاع منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بصادرات بلغت قيمتها نحو 68 مليون دولار، ثم قطاع المفروشات بقيمة صادرات بلغت 47 مليون دولار.

ووفي الترتيب العاشر جاء قطاع الصناعات الطبية بصادرات قيمتها نحو 42 مليون دولار، والأثاث بقيمة 21 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 19 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 15 مليون دولار.