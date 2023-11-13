الكويت تمد أجل وديعيتن في مصر بقيمة 4 مليار دولار

وافقت الكويت علي تجديد أجل وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، على شريحتين، لدعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي.

وتم تجديد أجل الوديعة الأولى بقيمة ملياري دولار، لينتهي أجلها في أبريل المقبل، بحسب جريدة السياسة الكويتية، كما تم تجديد أجل الوديعة الثانية بقيمة ملياري دولار أيضا، لينتهي أجلها في سبتمبر المقبل.

احتياطي مصر من النقد الأجنبي

ارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي الشهر الماضي، بنحو 131 مليون دولار لتسجل إجمالي 35.1 مليار دولار.

كما تراجع دين مصر الخارجي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، إلي نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

دعم خليجي بالودائع في البنك المركزي المصري

وتدعم عددا من الدول الخليجية، احتياطي مصر من النقد الأجنبي، بودائع دولارية لدى البنك المركزي المصري، خلال السنوات العشر الماضية.

كما دفعت عددا من الدول الخليجية، صناديقها السيادية، وعددا من كبار مستثمريها، إلى الاستثمار في مصر، وشراء حصص بشركات النفط والأسمدة، كما قدمت تسهيلات سداد لبعض المنتجات النفطية.

ودائع السعودية في البنك المركزي المصري

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، تبلغ قيمة ودائع المملكة العربية السعودية لديه نحو 10.3 مليارات دولار، في صورة ودائع قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل كالتالي

5 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل

5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل.

ودائع الإمارات في البنك المركزي المصري

كما توجد ودائع إماراتية بقيمة 10.661 مليار دولار، في صورة ودائع قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل كالتالي:

5 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل.

5.661 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل.

ودائع قطر في البنك المركزي المصري

فيما أودعت قطر لدى البنك المركزي المصري، وديعة قصيرة الأجل بقيمة 4 مليار دولار.

2.5 مليار دولار حصيلة بيع بعض الأصول

ونجحت مصر، في جمع نحو 2.5 مليار دولار، من خلال بيع بعض أصولها إلى مستثمرين بهدف توفير سيولة دولارية.

كما تأمل مصر، في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة، من أجل تعزيز الاحتياطي النقدي بعيدا عن الودائع.