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محمد بن راشد يعلن فوز المصري محمد العريان بجائزة نوابغ العرب في الاقتصاد

فاز الدكتور محمد العريان بجائزة نوابغ العرب التي تمنحها دولة الإمارات وفقاً لما أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤسس الجائزة على حسابه الرسمي في منصة “إكس”

فريق التحرير by فريق التحرير
محمد بن راشد يعلن فوز محمد العريان بجائزة نوابغ العرب في الاقتصاد

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الثلاثاء، عن فوز الدكتور محمد العريان المصري الجنسية، رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، بجائزة “نوابغ العرب” عن فئة الاقتصاد.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في منشور على حسابه الرسمي على منصة “إكس” إن الجائزة تمنح للعريان “تقديراً لمساهماته ومؤلفاته وكتبه التي ساهمت وتساهم في فهم متغيرات الاقتصاد وتوجهاته واستشراف مستقبله والتي يعتمد عليها اليوم الكثير من صناع القرار في العالم”.

وأضاف: “نوابغ العرب” هي جائزة كل العرب للاحتفاء بالعقول العربية .. والإنجازات العربية .. والاحتفاء بالمبدعين من أبناء هذه المنطقة من أصحاب المساهمات الاستثنائية .. نبارك للفائز عن فئة الاقتصاد في جائزة نوابغ العرب.. الدكتور محمد العريان رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج وذلك تقديراً لمساهماته ومؤلفاته وكتبه التي ساهمت وتساهم في فهم متغيرات الاقتصاد وتوجهاته واستشراف مستقبله والتي يعتمد عليها اليوم الكثير من صناع القرار في العالم .

وسبق لـ العريان أن عمل في صندوق النقد الدولي، كما كان رئيساً لمجلس التنمية العالمية، وكذلك رئيساً تنفيذياً لعدد من كبريات المؤسسات العالمية التي تدير أصولاً تزيد قيمتها الإجمالية عن 1.1 تريليون دولار.

ومن موقعه كرئيس تنفيذي لمؤسسة هارفرد للوقف التعليمي، حقق العريان عوائد استثنائية هي الأعلى في تاريخها لتزيد قيمتها السوقية بأكثر من 10 مليارات دولار في السنة المالية 2021 وتبلغ أكثر من 53 مليار دولار وهو الرقم الأعلى في تاريخ الصناديق الوقفية الجامعية.

واختير العريان 4 مرات متتالية ضمن قائمة أبرز 100 شخصية مؤثرة، نظراً لدوره في المساهمة بتشكيل ملامح الاقتصاد العالمي وتوسيع آفاق التقدم التنموي الاقتصادي الاجتماعي في العديد من القطاعات المستقبلية الحيوية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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