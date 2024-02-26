فريق التحرير by فريق التحرير

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الشرقية للدخان تستهدف مضاعفة أرباحها خلال 3 سنوات

تخطط الشرقية للدخان لمضاعفة أرباحها خلال 3 سنوات، مدعومة بخطط توسعية وزيادة كفاءة العمليات.

فريق التحرير by فريق التحرير
الشرقية للدخان

كشفت شركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” عن خططها الاستراتيجية الطموحة لمضاعفة أرباحها خلال 3 سنوات القادمة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في القاهرة.

على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2023-2024، تمكنت “إيسترن كومباني” من تحقيق صافي ربح بلغ 2.9 مليار جنيه (93.8 مليون دولار). وتتوقع الشركة تحقيق “انطلاقة” قوية في أدائها خلال العام المالي القادم، مدعومة بخطط التوسع وزيادة كفاءة العمليات.

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة: “نسعى لمضاعفة أرباحنا خلال 3 سنوات القادمة من خلال التركيز على الابتكار وتطوير المنتجات وزيادة حصتنا في السوق.”

ولتمويل هذه الخطط الطموحة، ستناقش الجمعية العمومية للشركة الاثنين القادم خطة للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 400 مليون دولار.

وواجهت “الشرقية للدخان” العام الماضي ارتفاع تكاليف المدخلات في ظل ارتفاع الأسعار العالمي للمواد الخام واضطراب سعر الصرف. تسعى الشركة للتغلب على هذه التحديات من خلال تعزيز العلاقات مع الموردين وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.

حلول واعدة

وتسعى مصر لحل أزمة نقص السيولة الدولارية من خلال اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 لاقتراض 3 مليار دولار. كما وقعت الحكومة صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع تحالف بقيادة شركة أبو ظبي التنموية القابضة ADQ الحكومية الإماراتية لمشروع بمنطقة رأس الحكمة في مصر، تتوقع أنها ستعزز استقرار الاقتصاد.

وتتوقع “إيسترن كومباني” أداءً قويًا خلال العام المالي القادم مدعومًا بخطط التوسع وزيادة كفاءة العمليات. تسعى الشركة إلى التغلب على التحديات من خلال الحصول على تسهيلات ائتمانية وتعزيز العلاقات مع الموردين.

ويعكس توقع مضاعفة أرباح الشركة خلال الثلاث سنوات القادمة ثقة الشركة في قدراتها وإمكاناتها، ويدعم مكانتها كأحد أهم شركات التبغ في مصر والمنطقة العربية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...