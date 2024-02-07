السيسي يقر حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط، أقر على إثره حزمة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وقال المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي أقر أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من آذار/مارس المقبل.

أبرز ملامح الحزمة التي أقرها السيسي

رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 6 آلاف جنيه : زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية. صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة ويصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة.

: زيادات إضافية للأطباء والعاملين في قطاع التمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس : 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي. 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية. 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض.

: تعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى : تخصيص 6 مليارات جنيه لتمويل عملية التعيين.

: 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن : تكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

: 15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” : تكلفة 5,5 مليار جنيه. تصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

: رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص : زيادة بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه. تكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

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التأثيرات المتوقعة

تحسين مستوى معيشة المواطنين.

دعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.

زيادة القوة الشرائية.

تحفيز الاقتصاد.