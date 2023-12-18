السيسي يفوز بولاية رئاسية جديدة

أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، اليوم الاثنين، عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات.

وقالت الهيئة إن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت بين 10 و12 كانون الأول/ديسمبر الجاري بلغت 66.8%.

ووفقاً لعمليات فرز الأصوات حصل السيسي على 39 مليون 702 الف 451 صوتاً.

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات: “كانت نسبة التصويت في هذه الانتخابات هي الأعلى في تاريخ مصر إذ بلغت 66.8 %، ولا توجد أي تجاوزات أو خروقات شابت العملية الانتخابية التي حازت على إشادة من المنظمات المحلية والدولية”.

وتنافس السيسي على كرسي الرئاسة مع ثلاثة مرشحين اخرين هم حازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري وجاء ثانياً من حيث عدد الأصوات بعد حصوله على 4.5%، يليه فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي الذي حصد 4% من الأصوات، ثم عبد السند يمامية من حزب الوفد بنسبة 1.9% من الأصوات.