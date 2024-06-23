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مصر تُسجل رقمًا قياسيًا.. 2.5 تريليون جنيه قيمة “الدفع والتحصيل الإلكتروني” خلال 11 شهرًا

أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، اليوم الأحد، على الأهمية البالغة لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي في تحقيق الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى الإنجازات المميزة التي حققتها المنظومة خلال 11 شهرًا من العام المالي الحالي.

فريق التحرير by فريق التحرير

وأوضح الوزير، أن قيمة خدمات “الدفع والتحصيل الإلكتروني” قد بلغت 2.5 تريليون جنيه خلال هذه الفترة، مقارنة بـ 2.1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس النمو الكبير الذي شهدته المنظومة.

وأضاف معيط أن هذا النمو شمل جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال المنظومة، حيث ارتفع معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة “المرتبات” بنسبة 24% ليصل إلى 299.4 مليار جنيه، كما زادت قيمة خدمة الدفع الإلكتروني للموردين بنسبة 14% لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه.

مصر تُسجل رقمًا قياسيًا.. 2.5 تريليون جنيه قيمة "الدفع والتحصيل الإلكتروني" خلال 11 شهرًا

كما شهدت المتحصلات الإلكترونية للجمارك نموًا بنسبة 38% لتصل إلى 284.3 مليار جنيه، بينما سجلت قيمة معاملات التحصيل الإلكتروني للضرائب 613.1 مليار جنيه بنمو 16%.

وأشار الوزير إلى الارتفاع الكبير في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال “مدفوعة المواطن” بالقطاع المصرفي، حيث زادت قيمة خدمة التحصيل من خلال “مدفوعة المواطن” بنسبة 38% لتصل إلى 61.4 مليار جنيه، كما زادت قيمة التحصيل عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية “GPOS” بنسبة 31% لتصل إلى 60.8 مليار جنيه.

مصر تُسجل رقمًا قياسيًا.. 2.5 تريليون جنيه قيمة "الدفع والتحصيل الإلكتروني" خلال 11 شهرًا

وذكر رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، محمد فؤاد، أن قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت قد شهدت نموًا بنسبة 78% لتصل إلى أكثر من مليار جنيه، بينما حققت شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي زيادة بنسبة 51% لتصل قيمة متحصلاتها الحكومية إلى 1.9 مليار جنيه.

وأكد فؤاد، على حرص الوزارة على تعزيز حوكمة الربط والتكامل بين منظومات التحول الرقمي، مع مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات بصفة مستمرة وإضافة إجراءات جديدة لضمان كفاءة وفعالية العمل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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