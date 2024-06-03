الحكومة المصرية تقدم استقالتها للسيسي.. من هو رئيس الوزراء الجديد؟

تقدمت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين باستقالتها للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

من هو رئيس الوزراء الجديد؟

وفقا لبيان رئاسة الجمهورية المصرية، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.

وأكد البيان الذي نشره الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الرئيس المصري طلب من الدكتور مصطفى مدبولي أن تكون الحكومة الجديدة من ذوي القدرات المتميزة والخبرات والكفاءات.

وقال البيان إن الرئيس السيسي اشترط توافر عدد من الصفات للمرشحين للعمل بالوزارة الجديدة، منها العمل على تحقيق عدد من الأهداف، مثل الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية طالب الرئيس المصري أن تهتم الحكومة الجديدة بوضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس أولوياتها.

وقال البيان إن الرئيس السيسي طالب بالاهتمام بمجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، بالإضافة إلى ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، ما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد.

ماذا يريد الرئيس من الحكومة الجديدة؟

وأوضح بيان رئاسة الجمهورية، أهمية تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

وتضمنت تكليفات الرئيس المصري بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ما يلي:

1 ـ مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.

2 ـ التركيز على زيادة وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.

3 ـ تشجيع نمو القطاع الخاص.

4 ـ الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

5 ـ تطوير الأداء الاقتصادي في جميع القطاعات.

وفقا للبيان كلف الرئيس المصري الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.