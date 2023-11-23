الحكم على محمد رمضان بالحبس لمدة عام

قالت تقارير صحافية مصرية، اليوم الخميس، إن محكمة الاستئناف في منطقة الشيخ زايد بجنوب محافظة الجيزة، قضت بعقوبة الحبس لمدة سنة بحق الممثل محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد البنك التجاري الدولي.

اسباب الحم بالحبس علي محمد رمضان

وكان محمد رمضان نشر على حسابه الشخصي في “إنستغرام” “ستوري” قال فيها إنه تم التحفظ على أمواله، وزعم أنه تلقى اتصالاً من أحد البنوك أخبره فيه أن الدولة تحفظت على أمواله من دون ذكر الأسباب.

في الوقت نفسه، خرجت أخبار إلى العلن، حول أن مراجع قضائية تحفظت على مبلغ 6 ملايين جنيه فقط من أرصدة رمضان، وذلك في دعوى التعويض المدني التي أقامها الطيار الراحل أشرف أبو اليسر ضد الممثل المصري.

محمد رمضان وقضية الطيار

وكان أبو اليسر قد رفع قضية تعويض مدني بحق رمضان الذي تسبب بسحب رخصة الطيران الخاصة به مدى الحياة من قبل وزارة الطيران المدني، بعد أن سمح لرمضان بدخول مقصورة الطائرة التي كان يقودها، والتصوير بداخلها، لكن الأجل كان أسرع من أبو اليسر إذ توفي في نيسان/أبريل 2021 نتيجة وعكة صحية.

وقضت وقتها المحكمة بأن يدفع محمد رمضان 6 ملايين جنيه تعويضاً لأبو اليسر عن الضرر الذي لحق به.