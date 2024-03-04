مصر.. البنك الأهلي يرفع سعر العائد على حسابات التوفير

قرر البنك الأهلي المصري -أكبر بنك حكومي في مصر- رفع سعر العائد على 3 أنواع من حسابات التوفير بنسبة تتراوح ما بين 2% -3%.

وتشمل الحسابات التي قرر البنك سعر الفائدة عليها هي حسابات التوفير، العادي والمستقبل وأصحاب المعاشات.

وقال البنك إنه سيبدأ تطبيق هذا القرار بداية من شهر مارس الجاري، وذلك بعد مرور أقل من 30 يوما من قرار البنك المركزي بزيادة معدل الفائدة 2% في فبراير 2024.

ووفقا لما ذكره الموقع الالكتروني الخاص بالبنك الأهلي المصري، فإن سعر الفائدة على حساب التوفير العادي المقسم على شرائح ارتفع إلى نحو 8.5% و12.5% بدلا من السعر السابق 6.5% و9.5%.

أما فيما يخص حساب توفير المستقبل فإن سعر الفائدة ارتفع إلى نحو 8.5% و8.75% بدلا من السعر السابق 6.5% و6.75%.

أما حساب توفير المعاش، فإن البنك قرر رفع سعر الفائدة من 9.5%، إلى نحو 12.5%.

وعقب قرار البنك المركزي الأخير، كان البنك الأهلي من أوائل البنوك العاملة في مصر التي قررت رفع سعر الفائدة بمعدل 1.5% على الودائع لأجل الشهر، و2% على القروض الشخصية.

فيما طرحت عدة بنوك أوعية ادخارية بنسبة فائدة مرتفعة، كان أبرزها بنك التنمية الصناعية الذي طرح شهادة بفائدة 30%، وذلك بهدف استيعاب مستويات التضخم المرتفعة.

وتشجع هذه الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع بعض العملاء على التنازل على العملات الأجنبية، بالتزامن مع أزمة شح الدولار التي أثرت على مصر خلال الشهور الماضية.

بينما قررت بنوك أخري مثل بنك القاهرة، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، والبنك العربي الإفريقي الدولي رفع الفائدة على حسابات التوفير لتصل بين 25%.