فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار مصرآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةأسواق المالاستثمار

مصر.. البنك الأهلي يرفع سعر العائد على حسابات التوفير

طرحت عدة بنوك أوعية ادخارية بنسبة فائدة مرتفعة، كان أبرزها بنك التنمية الصناعية الذي طرح شهادة بفائدة 30%، وذلك بهدف استيعاب مستويات التضخم المرتفعة

فريق التحرير by فريق التحرير

قرر البنك الأهلي المصري -أكبر بنك حكومي في مصر- رفع سعر العائد على 3 أنواع من حسابات التوفير بنسبة تتراوح ما بين 2% -3%.

وتشمل الحسابات التي قرر البنك سعر الفائدة عليها هي حسابات التوفير، العادي والمستقبل وأصحاب المعاشات.

وقال البنك إنه سيبدأ تطبيق هذا القرار بداية من شهر مارس الجاري، وذلك بعد مرور أقل من 30 يوما من قرار البنك المركزي بزيادة معدل الفائدة 2% في فبراير 2024.

مصر.. البنك الأهلي يرفع سعر العائد على حسابات التوفير

ووفقا لما ذكره الموقع الالكتروني الخاص بالبنك الأهلي المصري، فإن سعر الفائدة على حساب التوفير العادي المقسم على شرائح ارتفع إلى نحو 8.5% و12.5% بدلا من السعر السابق 6.5% و9.5%.
أما فيما يخص حساب توفير المستقبل فإن سعر الفائدة ارتفع إلى نحو 8.5% و8.75% بدلا من السعر السابق 6.5% و6.75%.

أما حساب توفير المعاش، فإن البنك قرر رفع سعر الفائدة من 9.5%، إلى نحو 12.5%.
وعقب قرار البنك المركزي الأخير، كان البنك الأهلي من أوائل البنوك العاملة في مصر التي قررت رفع سعر الفائدة بمعدل 1.5% على الودائع لأجل الشهر، و2% على القروض الشخصية.

مصر.. البنك الأهلي يرفع سعر العائد على حسابات التوفير

فيما طرحت عدة بنوك أوعية ادخارية بنسبة فائدة مرتفعة، كان أبرزها بنك التنمية الصناعية الذي طرح شهادة بفائدة 30%، وذلك بهدف استيعاب مستويات التضخم المرتفعة.
وتشجع هذه الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع بعض العملاء على التنازل على العملات الأجنبية، بالتزامن مع أزمة شح الدولار التي أثرت على مصر خلال الشهور الماضية.
بينما قررت بنوك أخري مثل بنك القاهرة، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، والبنك العربي الإفريقي الدولي رفع الفائدة على حسابات التوفير لتصل بين 25%.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...