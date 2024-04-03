فريق التحرير by فريق التحرير

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البريد المصري يؤسس شركة لإدارة الأصول بقيمة 5 مليارات جنيه

من خلال تأسيس “بي إف أي” لإدارة الأصول، تؤكد الهيئة القومية للبريد على التزامها بتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات عملائها، وتعزيز دورها كإحدى أهم المؤسسات المالية في مصر.

فريق التحرير by فريق التحرير
البريد المصري

أعلنت شركة البريد للاستثمار، التابعة للهيئة القومية للبريد المصري عن تأسيس شركة جديدة لإدارة الأصول تحت اسم “بي إف أي”.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع الرؤية المستقبلية للبريد المصري، والتي تهدف إلى توسيع نطاق خدماته لتشمل مجالات جديدة، مستفيدًا من خبراته الواسعة في مجال الخدمات المالية وشبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء مصر.

ستعمل “بي إف أي” على تقديم خدمات متميزة في مجال إدارة الأصول، مستفيدة من خبرة “البريد للاستثمار” الذراع الاستثماري للهيئة القومية للبريد، والتي تتمتع بسجل حافل من الإنجازات في مجال الاستثمار المباشر وإدارة الأصول.

وتهدف “بي إف أي” إلى الوصول بحجم الأصول المدارة إلى 5 مليارات جنيه خلال عام واحد، من خلال طرح مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية المتنوعة، مثل صناديق الأسهم، وصناديق الدخل الثابت، وصناديق الاستثمار المتخصصة.

وتُعد “بي إف أي” إضافة نوعية للسوق المصرية، حيث ستساهم في تعزيز كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين، كما ستسهم في تنمية الوعي الاستثماري بين أفراد المجتمع المصري.

وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام “البريد المصري” بدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير فرص استثمارية جديدة وخلق وظائف جديدة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...