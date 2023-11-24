الإفراج عن مستشار أوباما السابق بعد تهديده شاب مصري في نيويورك

تم الإفراج عن مستشار أوباما السابق ستيوارت سيلدوويتز بعد تهديده شاب مصري، وقضى وقتا أقل في الحجز مما استغرقته عملية تعقب مكانه لاعتقاله. ففي يوم الخميس، ولدى مثول الرجل البالغ من العمر 64 عامًا أمام قاضي ولاية نيويورك سمح له القاضي بالذهاب وأفرج عنه على الفور. ووفقاً لسجلات المحكمة، دفع سيلدوويتز ببراءته وقال بأنه “غير مذنب” أثناء محاكمته وتم إطلاق سراحه دون دفع الكفالة.

ويتهم سيلدوويتز بتهديده بتعذيب عائلة الرجل في مصري حين قال للشاب”عندما يقومون بترحيلك إلى مصر”. “المخابرات في مصر سوف تنال والديك. هل والدك يحب أظافره؟ “سيقتلعونها واحدًا تلو الآخر”، ونظرا لأنه هذه التهديدات لها وقع خاص بالنظر إلى مناصب سلدويتز السابقة الرفيعة المستوى وعلاقاته الدبلوماسية فهي تمثل تهمة يعتد بها أمام القضاء بعيدا عن الحق بحرية التعبير.

وتولى سيلدوويتز منصب مستشار للأمن القومي خلال إدارة أوباما، وعمل في مجلس الأمن القومي التابع للرئيس كمدير بالإنابة لجنوب آسيا في عام 2009، كما أمضى سنوات كنائب لمدير مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية من عام 1999 إلى عام 1999. و عمل لاحقًا في في عام 2011 مع هيئة تحرير بلومبرغ فيو Bloomberg View.

وقام بمسح صفحاته على فيسبوك ولينكد إن، التي وثقت دعمه لإسرائيل، وذكر أنه كان يعمل في شركة استشارات الدفاع والضغط على الحكومات-اللوبي- في نيويورك بشركة اسمها غوثام للعلاقات الحكومية، حيث أدرجه بيان صحفي على أنه “رئيس الشؤون الخارجية”. وتم فصله بعد ذلك بعد انتشار مقاطع الفيديو.

This is Stuart Seldowitz, former National Security Advisor to President Obama. https://t.co/Dyysm8Wczd — Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) November 21, 2023