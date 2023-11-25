الاستثمارات الخليجية في مصر ترتفع إلى 67 مليار دولار

بلغ عدد الشركات الخليجية في مصر 8500 شركة بقيمة استثمارية تقدر بـ 67 مليار دولار.

وقال اتحاد الغرف السعودية عبر منصة “إكس” إن الاستثمارات الخليجية في مصر تلعب دوراً مؤثراً في التنمية الاقتصادية.

واضاف الاتحاد أن قيمة الإستثمارات لدول مجلس التعاون الحليجي في مصر بلغت 67 مليار دولار منها 35 مليار دولار استثمارات سعودية موزعة على عدد من القطاعات.

وترأس حسن الحويزي رئيس اتحاد الغرف الخليجية والسعودية وفد القطاع الخاص الخليجي في منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول الذي انعقد مؤخراً بالعاصمة المصرية القاهرة بمشاركة ممثلي الحكومات والغرف التجارية وأصحاب الأعمال الخليجيين والمصريين.

ودعا الحويزي لوضع استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في ظل نمو العلاقات ووجود آفاق واسعة ومجالات كبيرة للتعاون التجاري والاستثماري.

وقال إن القيادة الخليجية حريصة على تعزيز العلاقات مع مصر وأن العلاقات الاقتصادية الخليجية المصرية تشهد زيادة في التبادل التجاري والاستثمار البيني.

ويرى الحويزي أن القطاع الخاص الخليجي والمصري يسيران نحو تحقيق التكامل والاستفادة من المزايا التجارية والاستثمارية المتاحة.

وأوضح أن دول الخليج تشهد تحسن الأداء الاقتصادي مما يعكس اهتمام المستثمرين بالتجارة والاستثمار في دول الخليج.

واقترح الحويزي وضع استراتيجية شاملة لتنمية العلاقات الاقتصادية الخليجية المصرية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.