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53.3 مليار دولار.. قفزة متوقعة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي

يشهد الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية تحولات إيجابية ملحوظة تجذب أنظار العالم، ليُظهر مؤشرات نمو قوية تُبشّر بمستقبل واعد.

فريق التحرير by فريق التحرير

يشهد الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية تحولات إيجابية ملحوظة تجذب أنظار العالم، ليُظهر مؤشرات نمو قوية تُبشّر بمستقبل واعد.

وأدى هذا التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية متزايدة من قبل المؤسسات الدولية والخبراء الاقتصاديين.
وأشارت مؤسسات التصنيف الائتماني إلى تحسن في تصنيف مصر الائتماني، بينما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% في عام 2028 -2029 ارتفاعا من 4.4% خلال 2024-2025.

وأعلنت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى “إيجابية” من “مستقرة”، مع الإبقاء على التصنيف الحالي عند “-B”.

يأتي هذا التحسن في النظرة المستقبلية مدعومًا بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، وذلك بفضل الإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي اتخذتها الحكومة المصرية، واتفاقية “رأس الحكمة” مع الإمارات العربية المتحدة.

مؤشرات إيجابية لدعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي

53.3 مليار دولار.. قفزة متوقعة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي

أشارت وكالة “فيتش” إلى أن صفقة “رأس الحكمة” الاستثمارية تُجسد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، كما عبرت الوكالة عن ثقتها المتزايدة في استدامة مرونة سعر الصرف المصري، وهو ما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.

وتُعزز هذه النظرة الإيجابية الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة، والتي من شأنها المساهمة في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.

تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي

53.3 مليار دولار.. قفزة متوقعة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي

وأشارت الوكالة إلى أنه شهدت حيازات غير المقيمين من الديون المحلية ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 35.3 مليار دولار، مقارنة بـ 16.6 مليار دولار في نهاية عام 2023.

وأضافت أنه من المتوقع أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024، لتصل إلى 49.7 مليار دولار، مع توقعات بوصولها إلى 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025.

مخاطر محتملة

53.3 مليار دولار.. قفزة متوقعة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي

على الرغم من النظرة الإيجابية، لفتت وكالة “فيتش” الانتباه إلى بعض المخاطر المحتملة، مثل تصاعد الصراع الإقليمي الذي قد يُؤثر سلبًا على إيرادات السياحة وقناة السويس، والتي تتوقع الوكالة انخفاضها بنسبة 6% و 19% على التوالي في السنة المالية 2024.

كما تواجه مصر تحديات تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وضعف الحوكمة، مما قد يُشكل خطرًا على الاستقرار الاجتماعي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...