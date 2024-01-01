مع أول أيام العام الجديد 2024، بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تطبيق زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بالتزامن مع إعلان بدء التشغيل التجريبي لجزء جديد من المرحلة الثالثة بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، الاثنين، عن بدء التشغيل التجريبي بالركاب، للجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك لخدمة المواطنين في المناطق التي يمر بها هذا الجزء الجديد.

ويمتد هذا الجزء من منطقة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، ويشمل 6 محطات، هي السودان، وإمبابة، والبوهي، والقومية العربية، والطريق الدائري، ومحور روض الفرج.

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق عام 2024

مصر.. تعرف إلى أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2024 بعد الزيادة

مع أول أيام العام الجديد 2024، تمت زيادة سعر تذكرة مترو الإنفاق، بما يتراوح بين جنيه إلى 2 جنيه، حسب عدد المحطات التي يمر بها المواطن في رحلته، وفيما يلي قائمة أسعار تذاكر مترو الإنفاق الجديدة للخطوط الثلاثة:

تذكرة مترو الإنفاق لـ 9 محطات: 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات

تذكرة مترو الإنفاق لـ 16 محطة: 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات

تذكرة مترو الإنفاق لأكثر من 23 محطة (جديدة): 15 جنيها

والتذكرة الأخيرة مستحدثة، ولم تكن موجودة من قبل.

والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تقوم بتشغيل 3 خطوط عاملة لمترو الأنفاق، وخط رابع تحت الانشاء.

تسلسل زمني لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

زاد سعر تذكرة مترو الأنفاق بالقاهرة أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، وهذا هو التسلسل الزمني لزيادة أسعارها:

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق عام 2020

مصر.. تعرف إلى أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2024 بعد الزيادة

زادت أسعار تذاكر مترو الأنفاق لخطوط الثلاثة، بالتزامن مع تشغيل مرحلة جديدة من الخط الثالث لمترو الإنفاق تشمل محطات النزهة، وهشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، وعدلي منصور.

وأصبحت تذاكر مترو الأنفاق بعد الزيادة كالتالي:

تذكرة مترو الإنفاق لـ 9 محطات: 5 جنيهات.

تذكرة مترو الإنفاق لـ 16 محطة: 7 جنيهات.

تذكرة مترو الإنفاق لأكثر من 16 محطة: 10 جنيهات.

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق عام 2019

تمت زيادة أسعار تذاكر الخط الثالث من مترو الأنفاق فقط، وجاءت كالتالي:

تذكرة مترو الإنفاق لـ 9 محطات: 5 جنيهات.

تذكرة مترو الإنفاق لـ 16 محطة: 7 جنيهات.

تذكرة مترو الإنفاق لأكثر من 16 محطة: 10 جنيهات.

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق عام 2018

مصر.. تعرف إلى أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2024 بعد الزيادة

عام 2018 شهد أكبر زيادة لأسعار تذاكر مترو الأنفاق، مع إلغاء نظام التذكرة الموحدة، وربطت وزارة النقل المصرية، سعر التذكرة بعدد المحطات لأول مرة، وجاءت تذاكر مترو الأنفاق للخطوط الثلاثة كالتالي:

تذكرة مترو الإنفاق لـ 9 محطات: 3 جنيهات.

تذكرة مترو الإنفاق لـ 16 محطة: 5 جنيهات.

تذكرة مترو الإنفاق لأكثر من 16 محطة: 7 جنيهات.

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق عام 2017

كانت أول زيادة لأسعار تذاكر مترو الأنفاق في مارس 2017، حيث تمت زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق من 1 جنيه، إلى 2 جنيه لكافة الخطوط.