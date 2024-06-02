وزير التموين المصري يقترح زيادة أسعار السكر بعد قرار رفع أسعار الخبز

ويأتي هذا الاقتراح بعد بدء تطبيق زيادة سعر رغيف الخبز المدعم لأول مرة في نحو 36 عاماً، بنسبة زيادة 300%، حيث أصبح السعر 20 قرشاً مقابل 5 قروش.

وخلال مقابلة تليفزيونية، أوضح المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى فبراير 2025، مؤكداً على حرص الدولة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

شهدت مصر خلال الفترة الماضية أزمة نقص في كميات السكر في بعض المناطق، رافقها ارتفاع ملحوظ في أسعاره. ولكن خلال الأسابيع الماضية، هدأت حدة الأزمة وعادت كميات السكر المتوفرة إلى مستوياتها الطبيعية، مع استقرار نسبي في الأسعار.

وذكر الوزير أن سعر السكر المدعوم يُباع حالياً بـ 12.6 جنيه للكيلو، بينما يبلغ أقل سعر للسكر في السوق الحر 27.5 جنيه، مما يعني أن سعر السكر المدعوم أقل بـ 15 جنيهاً على الأقل.