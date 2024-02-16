مصر.. كيف أصبحت أسعار السجائر بعد رفعها اليوم؟

أعلنت شركة الشرقية للدخان، أكبر شركة مصنعة للسجائر في مصر، عن رفع أسعار جميع منتجاتها من السجائر والمعسل والسيجار، وذلك اعتبارًا من السبت 17 شباط/فبراير 2024.

تأتي الزيادة في أسعار منتجات “إيسترن كومباني” في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الخام. وستُشكل هذه الزيادة عبئًا إضافيًا على المدخنين، خاصةً ذوي الدخل المنخفض.

وتتراوح الزيادة في أسعار السجائر الشعبية بين 2 و 5 جنيهات للعلبة، بينما تُقدر الزيادة في أسعار السجائر الأجنبية بين 5 و 20 جنيهاً.

أسعار السجائر في مصر

الكليوباترا بوكس (عبوة 10 سجائر) 22 جنيهًا

كليوباترا بأنواعها المختلفة عبوة ٢٠ سيجارة ٣٠ جنيهاً

مونديال بأنواعها المختلفة عبوة ٢٠ سيجارة ٣٠ جنيهاً

بلمونت بأنواعها المختلفة عبوة ٢٠ سيجارة ٣٠ جنيهاً

بوسطون بأنواعها المختلفة عبوة ٢٠ سيجارة ٣٠ جنيهاً

فايسروي 50 جنيهًا

بال مال 50 جنيهًا

وتُعد هذه الزيادة هي السادسة في أسعار السجائر منذ عام 2023، مما يُثقل كاهل المدخنين ويزيد من صعوبة الإقلاع عن التدخين.

وتُثير هذه الزيادات المتكررة تساؤلات حول تأثيرها على استهلاك السجائر، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.

وتُشير بعض الدراسات إلى أن الزيادات في أسعار السجائر قد تُؤدي إلى انخفاض استهلاكها، بينما تُؤكد دراسات أخرى أن تأثيرها محدود.

إحصاءات عن عدد المدخنين في مصر عام 2023:

نسبة المدخنين: 17% من المصريين مدخنون، أي ما يعادل حوالي 18.5مليون شخص.

17% من المصريين مدخنون، أي ما يعادل حوالي 18.5مليون شخص. الفئة العمرية الأكثر تدخينًا: من 35 إلى 44 سنة، حيث تبلغ نسبة المدخنين بينهم 22.1%.

من 35 إلى 44 سنة، حيث تبلغ نسبة المدخنين بينهم 22.1%. النوع: نسبة المدخنين من الرجال أعلى بكثير من النساء، حيث تبلغ 25.2% مقابل 8.9%.

نسبة المدخنين من الرجال أعلى بكثير من النساء، حيث تبلغ 25.2% مقابل 8.9%. الوضع الاجتماعي: نسبة المدخنين بين الفقراء أعلى من الأغنياء.

نسبة المدخنين بين الفقراء أعلى من الأغنياء. المنطقة: نسبة المدخنين في المناطق الريفية أعلى من المناطق الحضرية.

وتُطالب بعض الجهات بوضع خطة شاملة للحد من استهلاك التبغ، من خلال زيادة الوعي بمخاطر التدخين وتوفير برامج دعم للإقلاع عنه.

وتُشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن التدخين يُعد أحد أهم مسببات الوفاة في العالم، حيث يُودي بحياة أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا.

وتُؤكد المنظمة على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة للحد من استهلاك التبغ، من خلال زيادة الضرائب على منتجات التبغ وتشديد القوانين التي تُحظر التدخين في الأماكن العامة.

إحصاءات عدد الوفيات بسبب التدخين في مصر عام 2023:

عدد الوفيات: 70 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب التدخين.

70 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب التدخين. الأمراض المرتبطة بالتدخين: أمراض القلب، أمراض الجهاز التنفسي، السرطان.

أمراض القلب، أمراض الجهاز التنفسي، السرطان. التكلفة الاقتصادية: تكلف مصر 30 مليار جنيه مصري سنوياً بسبب التدخين.

إحصاءات حول ارتفاع أسعار السجائر في مصر (الشعبية)

2023

كانون الثاني/يناير: ارتفعت بنسبة 20%، لتصل إلى 15 جنيهاً للعلبة.

آذار/مارس: ارتفعت بنسبة 10%، لتصل إلى 16.5 جنيهاً للعلبة.

حزيران/يونيو: ارتفعت بنسبة 5%، لتصل إلى 17.325 جنيهاً للعلبة.

تشرين الأول/أكتوبر: ارتفعت بنسبة 5%، لتصل إلى 18.186 جنيهاً للعلبة.

2024

كانون الثاني/يناير: ارتفع بنسبة 10%، لتصل إلى 20 جنيهاً للعلبة.

أسباب ارتفاع أسعار السجائر

زيادة الضرائب

فرضت الحكومة المصرية ضرائب إضافية على السجائر لتمويل مشاريع صحية واجتماعية.

فرضت الحكومة المصرية ضرائب إضافية على السجائر لتمويل مشاريع صحية واجتماعية. ارتفاع تكاليف الإنتاج

ارتفعت تكاليف المواد الخام وأجور العمال، مما أدى إلى زيادة تكاليف إنتاج السجائر.

ارتفعت تكاليف المواد الخام وأجور العمال، مما أدى إلى زيادة تكاليف إنتاج السجائر. انخفاض قيمة الجنيه المصري

أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام اللازمة لإنتاج السجائر.