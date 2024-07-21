وفاة أحمد فرحات.. رحيل بطل فيلم “سر طاقية الإخفاء”

توفي الممثل المصري، أحمد فرحات، اليوم الأحد، بطل الفيلم الشهير “سر طاقية الإخفاء” عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان المصري، أحمد فرحات، قد تعرض لجلطة دماغية، دخل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، إلا أن حالته الصحية تدهورت سريعا، حسب وفقا لوسائل إعلام محلية.

أسباب الوفاة وموعد تشييع الجنازة

وقالت زوجة الفنان الراحل، أحمد فرحات، إن زوجها تعرض إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب داخل وحدة العناية المركزة، مما أدى إلى وفاته عصر اليوم الأحد.

وتشيع جنازة الفنان الراحل، غدا الإثنين، من مسجد عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، وفقا لما أعلنته أسرته.

رحلة أحمد فرحات في عالم زمن الفن الجميل

ودخل فرحات، عالم التمثيل في سن مبكرة، عندما كان عمره 9 سنوات، حيث شارك في عدة أفلام، منها “شارع الحب”،و”سر طاقية الإخفاء”، و”سلطان”، و”إسماعيل يس في السجن”، و”معبودة الجماهير”، و”مجرم في إجازة”.

فيلم “سر طاقية الإخفاء” أبرز أعماله

وكان فيلم “سر طاقية الإخفاء”، هو أبرز الأعمال التي شهدت تألقه، وارتباط الجمهور به لنجاحه الكبير في الدور الذي قام به.

وفيلم “سر طاقية الإخفاء” الذي أنتج في عام 1959 بطولة عبد المنعم إبراهيم، وزهرة العلا، وتوفيق الدقن، وبرلنتي عبد الحميد، ومن إخراج نيازي مصطفى.

ومثل فرحات، في طفولته مع عدد من كبار الفنانين في مصر، أبرزهم فريد شوقي، وعبدالحليم حافظ، وشادية، وعمر الشريف

بالإضافة لأعماله السينمائية الشهيرة، شارك الفنان الراحل، في العديد من المسلسلات والمسرحيات.

وكانت آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان الراحل فرحات، مسلسل “عيلة في مهمة مصرية”، ومسلسل “أم الصابرين”، وكان ذلك في عام 2021.