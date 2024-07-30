فريق التحرير

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محاكمة الفنان أحمد صلاح حسني.. ماذا حدث بعد الغياب؟

تغيب الفنان المصري أحمد صلاح حسني اليوم الثلاثاء عن جلسه محاكمته أمام محكمة مصرية بعد اتهامه بتدمير سيارة مواطن مصري وإصابته بحي التجمع الخامس بالقاهرة.

فريق التحرير

جلسة محاكمة الفنان أحمد صلاح حسني أمام محكمة جنح التجمع الخامس، والتي حظيت باهتمام كبير من وسائل الإعلام المصرية حضرها دفاع أحمد صلاح حسني نيابة عنه.

وتعود الواقعة المتهم فيها الفنان أحمد صلاح حسني إلى مطلع عام 2024، عندما صدم سيارة مواطن يدعى محمد صالح أثناء سيره فوق كوبري “أرابلا” الواقع بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

محاكمة الفنان أحمد صلاح حسني.. ماذا حدث بعد الغياب؟

واتهم المجني عليه الفنان أحمد صلاح حسني بأنه كان يسير بسرعة جنونية، وأنه اصطدم به من الخلف وتسبب في تدمير سيارته بشكل كامل وإصابته بكدمات في أنحاء متفرقة من جسمه.

المواطن طالب الفنان المصري بتحمل تكاليف إصلاح سيارته التي يقدر ثمنها بنحو مليون جنيه مصري، والتي اشتراها بالتقسيط من خلال مبادرة إحلال السيارات.

وقال المواطن محمد صالح، إنه حاول التواصل مع الفنان أحمد صلاح حسني ولكنه لم يرد عليه، مطالبا بحصوله على حقه، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

ووفقا لدفاع المجني عليه، فقد صدر أمر جنائي من جهات التحقيق بتغريم الفنان أحمد صلاح حسني مبلغا قدره 500 جنيه.

وقال المحامي إن هذه القيمة لا تتناسب مع الأضرار التي لحقت بسيارة المواطن.

وتقدم محامي الضحية بشهادة مخالفات إلى المحكمة للفنان أحمد صلاح حسني بأنه ارتكب 42 مخالفة سرعة زيادة واستخدام هاتف فى شهرين و4 مخالفات فى يوم واحد.

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