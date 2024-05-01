شاهد منتجع حوار المستدام، أول وجهة سياحيّة فاخرة في جزر بمملكة البحرين

أعلنت مانتيس، عن طرح “منتجع حوار – بإدارة مانتيس”، والذي يشكّل مشروعًا سياحيًا فريدًا من نوعه في جزر حوار بمملكة البحرين. وقالت الشركة في بيان أن إطلاق هذا المشروع يتم بالشراكة مع شركة إدامة، الذراع العقاريّة لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، ويؤشر عن ببدء حقبة جديدة في ميدان السياحة البيئيّة والمغامرات المثيرة والخدمات الفندقيّة الفاخرة في المنطقة. ومن المقرر افتتاح المشروع في الربع الثالث من العام 2024، ومن المتوقع أن يستقطب المنتجع الزائرين من شتّى أنحاء العالم، وذلك في إطار مساعي الحكومة البحرينيّة وخطتها الاستراتيجيّة الطموحة لتطوير جزر حوار وتحويلها إلى وجهة سياحيّة متميّزة جنبًا إلى جنب مع الوجهات السياحيّة البارزة الأخرى في المملكة.

يقع “منتجع حوار – بإدارة مانتيس” على الساحل الغربي لجزيرة حوار، وتحيط به محمية فريدة للحياة الفطريّة، مما يجعله المشروع السياحي البيئي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وسيضم المنتجع 102 غرفة، بما في ذلك وحدات إقامة فاخرة، وخمسة مطاعم، ومنشآت رياضيّة وترفيهيّة واسعة.

والمتوقع إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة لإضافة مزيد من الخدمات إلى عروض المنتجع بحسب البيان الصحفي الذي وصل أريبيان بزنس.

وتشمل أهم معالم المنتجع متنزهًا للمغامرات يقدم أنشطة شيّقة، وأكاديمية بير غريلز للاستكشاف، ومتنزهًا مائيًا يقدم ألعابًا مثيرة، بالإضافة إلى أنشطة خارجيّة مصممة خصيصًا لعشاق المغامرات والرياضة. تُطرح أكاديمية الاستكشاف بالتعاون مع مقدم البرامج التليفزيونيّة البريطاني والمغامر الخبير بير غريلز، وقد صُممت لتقدم للزائرين متعة التحدي والإثارة والمغامرة مع مجموعة من الأنشطة التي تختبر قدرتهم على الصمود ومهاراتهم وسط الطبيعة البريّة.

يُذكر أن مانتيس قد تأسست في العام 2000 على يد رائد الأعمال العالمي والناشط الشهير في مجال الحفاظ على البيئة أدريان غاردينر، وذلك لإنشاء مجموعة متنوعة من الوجهات المتميّزة حول العالم. ومنذ العام 2018، تعاونت مجموعة فنادق أكور مع مانتيس لاغتنام الفرص الجديدة لطرح مجموعة من المنتجعات والمساكن الفندقيّة البيئيّة والممرات المائيّة، مع منح الأولوية لمبادئ الاستدامة.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس العمليات في مانتيس السيد كريغ إراسموس: “لقد شهدنا تحوّلًا كبيرًا لتفضيلات المسافرين حول العالم، إذ أصبحوا أكثر وعيًا بأهمية الحفاظ على الكوكب ومراعاة الاستدامة عند اتخاذ قرارات السفر. لذا فإن مانتيس تشكّل العلامة التجاريّة المثلى لدعم هذه النقلة النوعيّة، إذ ينصب تركيزنا على الوجهات شاملة الخدمات والتي تستلهم قيم الثقافة المحليّة الثرية، وتقوم على مبادئ الحفاظ على البيئة والشمول المجتمعي والاستدامة وروح المغامرة في الوقت ذاته.”

تقع جزر حوار على بعد 30 دقيقة من جزيرة البحرين الأم، وتمثل وجهة متميّزة مسجلّة لدى منظمة اليونسكو بفضل تراثها الطبيعي النفيس. إذ تتمتع بطبيعة بِكر ساحرة ذات نُظم بيئيّة نابضة بالحياة، وهو ما سيجتذب عشاق الطبيعة والمغامرة.

سيستمتع ضيوف الجزيرة بمشاهدة مجموعة متنوعة من أشكال الحياة الفطريّة النادرة مثل الغزلان الرمليّة، والشعاب المرجانيّة ذات الألوان البديعة، والأطوم (أبقار البحر) المُهددة بالانقراض. أما هواة مراقبة الطيور، فسوف يحظون بمشاهدة أسراب الطيور المهاجرة المتعددة، بما في ذلك طائر الغاق السقطري. وعلاوة على ذلك، يمكن للزوار الإقامة في فلل مشيّدة فوق مياه البحر، حيث سيستمتعون بإطلالات مميّزة للطبيعة الخلّابة المحيطة مع خدمات ضيافة استثنائيّة.

هذا ويتم تطوير مشروع “منتجع حوار – بإدارة مانتيس” وفقًا لنهج بيئي مستدام يراعي الطبيعة الفريدة للجزيرة. وسيتم تنفيذ مبادرات فعّالة مثل فرز النفايات، وإعادة استخدام المخلفات القابلة للتحلل الحيوي، وتوظيف تقنيات ترشيد المياه والطاقة، وذلك للحد من الأثر البيئي للمشروع. وسيضم المنتجع أيضًا مناطق متعددة للاسترخاء والمغامرة.