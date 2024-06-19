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مخالفات وتزوير.. الداخلية تراجع جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية منذ 2010

شكل وزير الداخلية لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية اعتباراً من عام 2010، وذلك للتأكد من صحة البيانات والمستندات التي تمّ تقديمها في طلبات الحصول على الجنسية.

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت شئون الجنسية والجوازات والإقامة البحرينية عن وجود مخالفات في حصول بعض الأشخاص على الجنسية البحرينية، حيث تمّ اكتشاف حالات حصلت على الجنسية بالمخالفة للقانون أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة.

الجنسية البحرينية

وعلى أثر ذلك، شكل وزير الداخلية لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية اعتباراً من عام 2010، وذلك للتأكد من صحة البيانات والمستندات التي تمّ تقديمها في طلبات الحصول على الجنسية.

وتهدف هذه المراجعة الشاملة إلى ضمان نزاهة عملية منح الجنسية، وتعزيز أمنها الوطني، وحماية حقوق المواطنين.

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