مخالفات وتزوير.. الداخلية تراجع جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية منذ 2010

كشفت شئون الجنسية والجوازات والإقامة البحرينية عن وجود مخالفات في حصول بعض الأشخاص على الجنسية البحرينية، حيث تمّ اكتشاف حالات حصلت على الجنسية بالمخالفة للقانون أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة.

وعلى أثر ذلك، شكل وزير الداخلية لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية اعتباراً من عام 2010، وذلك للتأكد من صحة البيانات والمستندات التي تمّ تقديمها في طلبات الحصول على الجنسية.

وتهدف هذه المراجعة الشاملة إلى ضمان نزاهة عملية منح الجنسية، وتعزيز أمنها الوطني، وحماية حقوق المواطنين.