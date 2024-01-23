بابكو إنرجيز تطلق إطاراً جديداً للتحول المالي المرتبط بالاستدامة

أعلنت بابكو إنرجيز البحرينية، عن إطلاق إطار جديد للتحول المالي المرتبط بالاستدامة. ويسمح هذا الإطار للشركة بجمع التمويل اللازم لتنفيذ مبادراتها الانتقالية نحو الطاقة النظيفة، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واحتجاز الكربون وتخزينه.

وحصل الإطار على مراجعة شاملة ورأياً إيجابياً من مؤسسة ISS العالمية.

وقال مارك توماس، الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز: “نحن فخورون بأن نكون أول شركة طاقة وطنية في المنطقة تنشر هذا الإطار. يؤكد هذا الإطار التزامنا بدعم جهود الاستدامة في مملكة البحرين والعالم”.

وأضاف سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في أفريقيا والشرق الأوسط: “نحن سعداء بدعم بابكو إنرجيز في إطلاق هذا الإطار. يعكس هذا الإطار التزام الشركة بقيادة التحول نحو الطاقة النظيفة في مملكة البحرين”.