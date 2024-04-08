البحرين تعفو عن 1584 محكومًا

أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا ملكيًا ساميًا بالعفو عن 1584 محكومًا في قضايا الشغب والقضايا الجنائية.

جاء هذا القرار بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم وتزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، ليؤكد على نهجه الإنساني والتزامه بمبادئ العدالة وسيادة القانون.

ويهدف العفو إلى إتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع للمشمولين به، وتعزيز قيم ومعايير حقوق الإنسان، بما يتوافق مع ثقل مملكة البحرين الإقليمي في هذا المجال.

ويأتي هذا القرار انسجامًا مع حرص جلالته على صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر.

وتمثل هذه الخطوة إنجازًا هامًا على طريق تعزيز التماسك المجتمعي وحماية الحقوق الشخصية والمدنية في مملكة البحرين.