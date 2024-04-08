فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار البحرينآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةمجتمعمنوعات

البحرين تعفو عن 1584 محكومًا

يعتبر العفو الملكي في البحرين خطوة هامة نحو تعزيز التلاحم الوطني وتعزيز قيم التسامح والوئام في المجتمع.

فريق التحرير by فريق التحرير
البحرين

أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا ملكيًا ساميًا بالعفو عن 1584 محكومًا في قضايا الشغب والقضايا الجنائية.

جاء هذا القرار بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم وتزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، ليؤكد على نهجه الإنساني والتزامه بمبادئ العدالة وسيادة القانون.

ويهدف العفو إلى إتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع للمشمولين به، وتعزيز قيم ومعايير حقوق الإنسان، بما يتوافق مع ثقل مملكة البحرين الإقليمي في هذا المجال.

ويأتي هذا القرار انسجامًا مع حرص جلالته على صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر.

وتمثل هذه الخطوة إنجازًا هامًا على طريق تعزيز التماسك المجتمعي وحماية الحقوق الشخصية والمدنية في مملكة البحرين.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...