450 مليار دولار فرص استثمارية جديدة في العراق ستوفر 1.5 مليون وظيفة

أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في ملتقى العراق للاستثمار الذي تستضيفه بغداد، عن حزمة ضخمة من الفرص الاستثمارية تصل قيمتها الإجمالية إلى 450 مليار دولار في مختلف القطاعات. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع عرض الملتقى لأكثر من 160 فرصة استثمارية واعدة بهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية، فضلا عن توفير 1.5 مليون وظيفة، بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في مجالات الغذاء والماء والطاقة بنسبة تصل إلى70% .

فرص ضخمة في قطاعات استراتيجية

وأكد السوداني أن الحكومة تعمل على خلق “بيئة مثالية وجاذبة” للاستثمار، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المنجزة في العراق قد تجاوز بالفعل 100 مليار دولار. ومن أبرز الفرص والمشاريع التي تم تسليط الضوء عليها، هناك قطاع الإسكان، مع إطلاق أكبر مشاريع للسكن في المنطقة، تتضمن إحالة أكثر من مليون وحدة سكنية في 7 مدن جديدة، ضمن خطة لـ 60 مدينة سكنية جديدة في عموم العراق. أما في مجال الصناعات، فيجري العمل على توسيع الشراكات العالمية في مشاريع الأسمدة، الكبريت، الفوسفات، وصناعات الحديد والإنشاءات. كما سجلت صناعة الأدوية نجاحاً غير مسبوق، حيث شرع 54 مصنعاً عراقياً في تصدير منتجاتها إقليمياً وعالمياً. إصلاحات لتسهيل بيئة الأعمال ولضمان نجاح هذه الفرص، أعلن رئيس الوزراء عن سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والمصرفية: 1. الإصلاح التشريعي: التوجّه لتعديل قانوني الشركات المساهمة والشركات القابضة وإضافة مواد داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وحول مكافحة البيروقراطية، تتم زيادة وتيرة رقمنة الإجراءات الحكومية وتسهيل عملية تسجيل الشركات في السوق العراقية. وفي نطاق الإصلاح المصرفي، يجري العمل على رفع التصنيف الائتماني للعراق ليصبح متوافقاً مع المعايير الدولية، مما سيقلل من نسبة الفوائد والتأمين على المشاريع. 4. صندوق العراق للتنمية: تأسيس الصندوق لتمكين القطاع الخاص من استثمار الفرص الهائلة في السوق. واختتم السوداني بتأكيد توجه الحكومة نحو تأسيس مجلس دائم من المستثمرين العرب والأجانب يرتبط برئاسة الوزراء لتقديم الاستشارات، مشدداً على أن جهود ترسيخ الأمن والاستقرار قد مهدت لبيئة استثمارية واعدة ومطمئنة للشركاء.

ما هو “طريق التنمية” في العراق؟

طريق التنمية في العراق هو مشروع بنية تحتية استراتيجي ضخم يهدف لتحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي ودولي. وهو مشروع متكامل للنقل يربط جنوب العراق بشماله، وصولاً إلى أوروبا عبر تركيا، بهدف تحويل العراق إلى “بوابة عبور لـ20% من تجارة آسيا إلى أوروبا”. ويهدف “طريق التنمية” إلى إعادة رسم الخارطة التجارية للمنطقة، بتحويل العراق إلى “بوابة عبور للتجارة آسيا إلى أوروبا” ، وسيمتد هذا الشريان الحيوي على مسافة تتجاوز 1,160 كيلومتراً، بدءاً من ميناء الفاو الكبير في أقصى الجنوب، وصولاً إلى معبر فيشخابور على الحدود التركية في الشمال، عابراً بـ 12 مدينة رئيسية.

يتألف المشروع من مكونين أساسيين: شبكة من الطرق السريعة المعبدة وسكك حديدية متطورة، وهما مصممان معًا لتقليص زمن شحن البضائع من 33 يومًا إلى 15 يومًا فقط. وتُقدر التكلفة الإجمالية لإنجاز هذا المشروع الطموح بحوالي 17 مليار دولار، منها 10.5 مليار دولار مخصصة للسكك الحديدية و 6.5 مليار دولار للطرق البرية. ومن المتوقع أن يُدر هذا الممر التجاري الحيوي إيرادات سنوية تبلغ 4 مليارات دولار .

توفير أكثر من مليون وظيفة

ولا تقتصر أهمية “طريق التنمية” على الجانب اللوجستي فحسب، بل تمتد لتشمل التنمية الشاملة، حيث يُنتظر أن يساهم في توفير 1.5 مليون وظيفة، بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في مجالات الغذاء والماء والطاقة بنسبة تصل إلى70% . وتأكيداً لأهميته الاستثمارية، أعلن العراق عن تخصيص مؤتمر لعرض الفرص المتعلقة به، والتي وُصفت بأنها ستكون “الأوسع في المنطقة”. وتم تأكيد التوجه الحكومي نحو الإصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمار، وتتلخص في حجم الفرص الاستثمارية كما حدد الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، مثل التوجّه لتعديل قانوني الشركات المساهمة و الشركات القابضة إضافة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة و الصناديق الخاصة. فضلاً عن زيادة وتيرة رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليص البيروقراطية.

أما على صعيد الإصلاحات المصرفية والمالية، فيجري استكمال الإصلاحات المصرفية والعمل على رفع التصنيف الائتماني للعراق، بهدف تقليل نسبة الفوائد والتأمين على المشاريع. كما أعلن عن تأسيس “صندوق العراق للتنمية” لتمكين القطاع الخاص من استثمار الفرص. ويتطلع العراق يتطلع إلى التحول إلى اقتصاد متنوع ومستقر، والتحرر من الريع النفطي بحلول عام 2050 (وفق “رؤية 2050”). وكشف في المؤتمر أن الاستثمارات القائمة والدعم الدولي، تجاوز 100 مليار دولار وهو حجم الاستثمارات المنجزة، كما جرى توقيع عقود مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بقيمة 1.3 مليار دولار. وتمت موافقة البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 930 مليون دولار لدعم مشروع توسيع وتحديث شبكة السكك الحديدية.

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، يرعى ملتقى العراق للاستثمار الذي يُعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد، ويتضمن عرض أكثر من 160 فرصة استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.



ورحب سيادته، في كلمة له، بالمشاركين في الملتقى وحضورهم الى بغداد، في ظل ما يشهده العراق من تنمية… pic.twitter.com/XzR2zwyxVO — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 27, 2025