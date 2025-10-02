3 رحلات يومياً من الرياض ومن جدة إلى دمشق، من طيران أديل السعودية

سيتاح لأكثر من مليوني سوري في المملكة العربية السعودية الاستفادة من خيارات السفر الجديدة عبر طيران أديل التي أعلنت عن تدشين رحلاتها اليومية المباشرة إلى العاصمة السورية ، دمشق. وانطلقت أولى الرحلات من جدة يوم 1 أكتوبر ، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا، تلتها في اليوم التالي أولى رحلاتها من الرياض بمعدل أربع رحلات أسبوعيًا، لتؤمّن شركة الطيران الاقتصادي الأسرع نموًا في المملكة، بذلك جسرًا جويًا يوميًا جديدًا بين المملكة وسوريا.

يأتي إطلاق هذه الخدمة بعد رفع العقوبات الدولية عن سوريا، حيث عملت طيران أديل على تهيئة عملياتها الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على هذا الخط الحيوي. وشهد مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة احتفالاً بهذه المناسبة بحضور إدارة الشركة وعلى رأسها الرئيس التنفيذي ستيفن غرينواي، فيما استُقبلت الرحلة الافتتاحية القادمة من جدة (رقم F3 741) في مطار دمشق الدولي بتحية الطائرة ب برشاشات المياة . وحضر الاحتفالات مسؤولون بارزون من ضمنهم سعادة نائب السفير الأستاذ عبد الله الحريص بدمشق، والأستاذ فادي جنيدي، مدير النقل الجوي في المؤسسة العامة للطيران المدني السورية.

ستيفن غرينواي لفت إلى ذلك قائلاً: “يُسعدنا أن نطلق أخيرًا رحلاتنا إلى دمشق من مدينتين رئيسيتين في المملكة )الرياض وجدة، لما تمثله من أهمية كبيرة في تمكين العديد من السوريين من العودة إلى وطنهم ولمّ شملهم مع أسرهم وأحبائهم. ومع وجود أكثر من مليوني سوري في المملكة، فإن هذه الرحلات ستوفّر لهم الراحة، كما ستُسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا.”

وتشغّل طيران أديل حاليًا أسطولاً حديثًا مكونًا من 42 طائرة إيرباص A320 من قواعدها في الرياض وجدة والدمام، إلى أكثر من 30 وجهة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وجنوب آسيا. وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030، تخطط الشركة لتوسيع شبكتها لتشمل أكثر من 100 وجهة باستخدام ما يزيد عن 100 طائرة بحلول عام 2030.

وستُسيَّر جميع رحلات طيران أديل إلى دمشق بطائرات إيرباص A320 بدرجة سياحية واحدة تستوعب 186 مقعدًا.