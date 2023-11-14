الموافقة على اتفاقية الصين ضمن 13 قرارا من مجلس الوزراء السعودي

أصدر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 13 قرارا في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، في الرياض.

وكشفت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن حزمة القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء السعودي، وهي كالتالي:

1- إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، وتفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.

2- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة في الجمهورية الإيطالية.

3- تفويض وزير الثقافة، بالتباحث مع الجانبين الإسباني والكوبي، في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة والرياضة في مملكة إسبانيا، ووزارة الثقافة في جمهورية كوبا، والتوقيع عليهما.

4- الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية للتعاون والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

5- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى التحالف العالمي للبناء والتشييد.

6- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة السياحة والرياضة في مملكة تايلاند.

7- الموافقة على تفويض وزير الاستثمار، أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية كازاخستان في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

8- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية عضوا في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان بمنظمة الصحة العالمية.

9- الموافقة على تفويض وزير التعليم، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الهيليني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ووزارة التربية والتعليم والشؤون الدينية في الجمهورية الهيلينية، والتوقيع عليه.

10- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية، ووكالة الأنباء العراقية.

11- إقرار من حيث المبدأ، إنشاء المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية.

12- قرار بتعيين كل من: صالح بن حمود بن عبدالله السويلمي، وسعد بن عبدالعزيز بن أحمد المبيض، وعبدالمحسن بن محمد بن سعد الدريس، أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بقطاع الطرق.

13- الموافقة على انضمام صندوق التنمية الوطني إلى عضوية المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما اتخذ مجلس الوزراء السعودي، ما يلزم في عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، بعد إطلاعه على تقارير سنوية لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للري، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، والمركز الوطني للأرصاد.