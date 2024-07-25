“مترو بغداد”.. اعتماد ائتلاف الشركات الدولي الفائز بتنفيذ المشروع

تسلمت الحكومة العراقية، الخميس، اعتماد ائتلاف الشركات الدولي الفائز بتمويل وتصميم، وتنفيذ، وتشغيل مشروع “مترو بغداد” الضخم، والذي يتضمن شركات فرنسية، وإسبانية، وتركية، ومصرف ألماني.

وترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اجتماعا خصص لمتابعة مشروع مترو بغداد، وتسلم اعتماد ائتلاف الشركات “فاسخود وونتر كابيتال” الدولي، الفائز بالفرصة الاستثمارية لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة وتمويل ونقل ملكية مشروع “مترو بغداد”، وفق المعايير المحددة الموضحة في الحقيبة الاستثمارية، حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، إلى أهمية هذا المشروع الاستراتيجي الأضخم من نوعه في المنطقة، وما يعنيه لمدينة كبيرة مثل بغداد، وأهمية تنفيذه بأحدث المواصفات العالمية، وبما يناسب الخدمة المطلوب تقديمها.

قائمة الشركات الفائزة بتنفيذ مشروع “مترو بغداد”

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قائمة الشركات التي وقع الاختيار عليها، لتنفيذ المشروع، وضمت كل من:

1 ـ مجموعة SYSTRA الفرنسية، وهي إحدى المجموعات الهندسية والاستشارية الرائدة عالميا، والمتخصصة في حلول النقل العام والتنقل.

2 ـ مجموعة SNCF الفرنسية، وهي شركة السكك الحديدية الوطنية المملوكة للدولة في فرنسا.

3 ـ شركة Alstom الإسبانية، والتي تتمتع بحضور صناعي، وتكنولوجي، لجميع الأنشطة المتعلقة بالسكك الحديدية والنقل المستدام.

4 ـ مجموعة Talgo الإسبانية، وهي شركة تصنيع لقطارات الركاب القياسية، وعالية السرعة بين المدن.

5 ـ شركة SENER الإسبانية المتخصصة في تطوير حلول الهندسة والتكنولوجيا في النقل والبنية التحتية والرقمية وغيرها.

6 ـ مجموعة من الشركات التركية المُختصة في مجال الإنشاءات.

7 ـ بنك “دويتشه” الألماني، وهو أحد البنوك الأوروبية الرائدة ذات الانتشار العالمي المدعوم بقاعدة محلية قوية في ألمانيا.

عدد خطوط ومحطات “مترو بغداد”

يوفر “مترو بغداد”، وسيلة تنقل آمنة، ومستدامة، ومن المتوقع أن يغطي ما يقرب من نسبة 85% من مساحة العاصمة العراقية.

https:// twitter.com/IraqiPMO/status/1816458208342360196

ويتكون مشروع مترو العاصمة في العراق، من 7 خطوط يبلغ طولها نحو 148 كيلومترا، ويضم المشروع عدد 64 محطة، ويتميز وفقا لوزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، بأحدث وأكثر الأنظمة العالمية تطورا، حسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

أهمية مشروع مترو العاصمة في العراق

ومشروع مترو العاصمة بغداد، هو من المشاريع المهمة للنقل في العاصمة، وجزء مكمّل لرؤية النقل الشامل في العاصمة، التي تتضمن مشاريع لفك الاختناقات المرورية، و مشاريع للطرق الحلقية التي تمضي الحكومة العراقية باستكمالها وفق رؤيتها الشاملة للنقل العام في العاصمة بغداد.

والمشروع سينفذ بأحدث التقنيات العالمية، وتكنولوجيا متطورة، وسيكون نقلة نوعية على مستوى النقل سواء بالخدمات، أو على مستوى التكاليف التي تترتب عليها.