مؤتمر الأطراف يمنح تأشيرة دخول مجاني إلى المنطقة الخضراء

يستطيع الزوار دخول المنطقة الخضراء بشكل مجاني في مؤتمر الأطراف “COP 28” بعد قرار رسمي من الإدارة المنظمة لمساعدة الجمهور للحصول على أفضل تجربة.

وتستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف “COP 28″خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة اكسبو دبي.

ونشر اليوم حساب مؤتمر الأطراف تغريدة عبر منصة أكس خاطب فيها الزوار بسرعة حجز تذكرة مجانية لدخول المنطقة الخضراء من الآن.

وقال البيان إن دخول المنطقة الخضراء في COP28 سيكون متاحا من يوم 3 وحتى 12 ديسمبر، للجمهور العام ولكافة المهتمين بالعمل المناخي، وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمندوبين المعتمَدين المسموح لهم بدخول المنطقة الزرقاء.

فعاليات المنطقة الخضراء

العروض الثقافية والفنية

الحوارات المميزة والزراعة المستدامة

خيارات الأطعمة والمشروبات

ما هي المنطقة الخضراء في COP 28 ؟

المنطقة الخضراء هي المساحة المفتوحة للزوار والجمهور للمشاركة وتبادل الأفكار، وتعزيز العمل المناخي أثناء انعقاد قمة المناخ، إضافة إلى مجموعة تجارب ستقدمها قمة المناخ وشركاؤها.

وتضم المنطقة الخضراء، جناح الاستدامة الشهير الذي يقدم مثالا حيا لأفضل الممارسات المستدامة، إضافة إلى كونه مركزا للعديد من البرامج والأنشطة التي تعمل على تعزيز الوعي بالاستدامة في نفوس الشباب وأجيال المستقبل.

ويجمع مؤتمر الأطراف “COP 28″الأطراف الموقِّعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لتقييم التقدم المحرز على صعيد مكافحة التغير المناخي، وسوف يوحد الجهود العالمية لإيجاد حلول فعالة وعملية وطموحة للتحديات المناخية الملحة.

ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة حيث سينتقل من التركيز على المفاوضات، إلى إيجاد حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ، بالتزامن مع تحقيق التنمية المستدامة.