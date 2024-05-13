ليبيا تحبس مسؤولين في أكبر عملية تهريب ذهب بتاريخها

أمرت النيابة العامة الليبية بحبس عدد من مسؤولي مصلحة الجمارك الليبية، بمن فيهم مدير عام المصلحة وقيادات عمل في دائرة مطار مصراتة الدولي، على خلفية تورطهم في محاولة تهريب قرابة 26 طن من سبائك الذهب، تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار.

وتعد هذه الكمية الأكبر من الذهب التي يتم ضبطها في محاولة تهريب واحدة في تاريخ ليبيا.

ووجهت النيابة العامة للمتورطين تهم الإسهام في تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم، والتسبب في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني، من خلال تعمدهم مخالفة التشريعات المنظمة لتصدير الذهب.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات الاتجار بالذهب وتصديره في ليبيا تخضع لرقابة صارمة، حيث لا تتم إلا عن طريق المصرف المركزي الليبي وعبر شركات مرخصة ووفق شروط محددة.

ومع ذلك، تشير تقارير دولية إلى أن السوق السوداء في ليبيا تمثل منصة غير رسمية لتجارة الذهب، وأن البلاد قد استخدمت منذ عام 2014 كنقطة عبور للذهب “غير المشروع” إلى الإمارات وتركيا.

وتأتي هذه القضية في ظل استمرار الانقسامات السياسية في ليبيا، حيث تدير البلاد حكومتان متنافستان، واحدة في طرابلس والأخرى في الشرق. وتعد مصراتة، المدينة الساحلية التي شهدت محاولة التهريب، مركزًا اقتصاديًا وسياسيًا مهمًا في البلاد.