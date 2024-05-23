لبنان يغرق في الفقر.. البنك الدولي يكشف الواقع الأليم

كشف تقرير جديد للبنك الدولي عن ارتفاع معدلات الفقر في لبنان بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث يعيش الآن واحد من كل ثلاثة لبنانيين تحت خط الفقر.

واستند التقرير في نتائجه إلى دراسة استقصائية شاملة شملت 60% من السكان في محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، واستبعدت منطقة الهرمل وأجزاء من جنوب البلاد بسبب القتال الدائر هناك.

وأظهرت الدراسة أن معدل الفقر النقدي في المناطق التي شملتها ارتفع من 12% في عام 2012 إلى 44% في عام 2022.

وعزت هذا الارتفاع الحاد في الفقر إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عصفت بالبلاد منذ عام 2019، والتي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية.

وكشف التقرير عن وجود تفاوت كبير في توزيع الفقر بين المناطق اللبنانية، حيث وصل معدل الفقر في عكار، وهي منطقة تعتمد بشكل كبير على الزراعة والبناء، إلى 70%. واضطرت الأسر اللبنانية إلى اتخاذ تدابير صارمة للتكيف مع الأزمة، بما في ذلك خفض الإنفاق على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدى الطويل.