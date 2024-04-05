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لبنان.. صندوق النقد الدولي يؤكد عدم إلغاء الاتفاق

يجب على السلطات اللبنانية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لضمان حصول لبنان على الدعم المالي النقدي من صندوق النقد الدولي.

فريق التحرير by فريق التحرير
لبنان

أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين أن لا اتجاه لدى الصندوق لإلغاء الاتفاق الموقّع مع لبنان، وذلك خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وناقش اللقاء العلاقات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، والتحضيرات الجارية لزيارة وفد من لبنان برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الصندوق منتصف الشهر الجاري.

وأشار مجي الدين إلى أهمية هذا الاتفاق في دعم استراتيجية الإصلاح التي وضعتها السلطات اللبنانية لاستعادة النمو والاستدامة المالية. مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بما في ذلك إقرار القوانين والتشريعات المالية الإصلاحية المطلوبة، لضمان حصول لبنان على الدعم المالي النقدي من الصندوق.

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