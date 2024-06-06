رسميا.. السعودية تعلن الجمعة أول أيام شهر ذي الحجة وعيد الأضحى 16 يونيو

أكدت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، معلنًة أن يوم غدٍ الجمعة بداية شهر ذي الحجة.

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك

وقالت المحكمة العليا، أنه بذلك تكون وقفة عرفات 1445هجريًا، يوم السبت 9 ذي الحجة الموافق 15 يونيو الجاري، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 10 ذي الحجة الموافق 16 يونيو الجاري.

وفي وقت سابق من الخميس، كانت المحكمة العليا في المملكة، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء الخميس، الموافق الـ29 من شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية “واس” في بيان.

كيفية رؤية الهلال

رؤية الهلال تتم بالعين المجردة من خلال مراقبة الأفق الغربي بعد غروب الشمس، بحثًا عن هلال الشهر الجديد، وباستخدام المناظير أو التلسكوبات في حال صعوبة الرؤية بالعين المجردة.

ومع تعذر رؤية الهلال في بعض الدول، يتم استخدام الحسابات الفلكية لتحديد بداية شهر ذي الحجة.

إعلان بداية الشهر

بعد ثبوت رؤية الهلال من قبل شهود عدول، يتم إعلان بداية الشهر من قبل الجهات الرسمية المختصة بذلك، وفي الدول التي تعتمد على الحسابات الفلكية يتم إعلان بداية الشهر مسبقًا بناءً على الحسابات الفلكية، دون الحاجة إلى رؤية الهلال.

أهمية هلال “ذي الحجة”

ترجع أهمية رؤية هلال شهر ذي الحجة، إلى أن مرتبط بتحديد موعد الحج، حيث يبدأ الحجاج بالتوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، أيضا يرتبط بتحديد موعد عيد الأضحى الذي يكون في اليوم العاشر من الشهر.