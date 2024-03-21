السعودية والكويت بأدنى معدلات الإنجاب في تقديرات انخفاض عدد سكان العالم لأول مرة بالتاريخ الحديث

سينخفض عدد سكان العالم لأول مرة منذ وباء الطاعون قبل 700 عام إذا صحت التوقعات التي نشرتها مجلة لانسيت الطبية وقدرت تراجع سكان العالم بحلول عام 2100، وستشهد الكويت والسعودية أدنى معدلات الخصوبة في الشرق الأوسط سنة 2050، بحوالي 1.07 للكويت، و1.09 للسعودية. وتقول المؤلفة المشاركة بالدراسة الدكتورة ناتاليا بهاتاشارجي أن “التغيير الاجتماعي المذهل” الذي يتبع ذلك “سيعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتوازن القوى الدولي بالكامل وسيستلزم إعادة تنظيم المجتمعات”

ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى عشر مليارات نسمة (10,000,000,000) بحلول عام 2060 لكنه سينخفض بعد ذلك للمرة الثانية، وفقا لدراسة نشرت في مجلة لانسيت الطبية، مما سيسبب مشاكل في استدامة موارد المعاشات التقاعدية والخدمات العامة.

وسيتعين على كل امرأة أن تنجب 2.1 طفل في المتوسط للحفاظ على عدد السكان الحالي. لكن معدل الخصوبة الإجمالي هذا يبلغ 2.23 في جميع أنحاء العالم، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تحسين الثقافة الجنسية، وسهولة الوصول إلى وسائل منع الحمل، وزيادة فرص العمل للنساء.

زيادة مطردة بعد الثورة الصناعية

توفي ما يصل إلى 50 مليون شخص، بما في ذلك نصف سكان أوروبا وما يصل إلى 40٪ من سكان إنجلترا، عندما اجتاح الطاعون الدبلي أوروبا في العصور الوسطى. استمر عدد سكان العالم في النمو منذ تلك الفترة في منتصف القرن الرابع عشر حين انخفض عدد البشر للمرة الوحيدة في التاريخ.

ارتفع عدد سكان العالم-من عدد السكان بعد الطاعون البالغ 350.000.000، إلى مستويات لا يمكن أن يتخيلها من عاش في فترة تلك الجائحة. ويجوب العالم الآن أكثر من ثمانية مليارات شخص، وقد تم الوصول إلى هذا الرقم بفضل النمو الهائل الذي أشعلته الثورة الصناعية قبل 200 عام.في ذلك الوقت، كان عدد السكان أقل من مليار نسمة.

المعدل أقل في دول مثل الدول العربية التي ستشهد انخفاضا كبيرا بمعدلات الخصوبة، مثل مصر والسعودية، وعلى النقيض من ذلك، سيكون لدى تشاد أعلى معدل خصوبة حيث سيبلغ 6.99.

وسوف تعاني بعض الدول من انخفاض حاد في عدد السكان، بما في ذلك أوكرانيا التي سيكون عدد سكانها أقل بمقدار 23 مليون نسمة مما هو عليه الآن، وفقا للدراسة. وستكون جامايكا جزءاً صغيراً من حجمها الحالي – 900 ألف نسمة فقط بدلاً من 2800000 نسمة.

أفريقيا تهيمن على النمو السكاني

بعض الدول ستكون أكبر من أي وقت مضى، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من أربعة أضعاف ليصل إلى 432 مليون نسمة، في حين ستطابق تنزانيا هذا المعدل تقريبًا لتصل إلى 250 مليون نسمة.

وقال شتاين إميل فولست، المؤلف المشارك للدراسة والأستاذ في معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) بجامعة واشنطن: “من نواحٍ عديدة، يعد انخفاض معدلات الخصوبة قصة نجاح”. وقال إن ذلك لا يعكس فقط وسائل منع الحمل الأفضل والمتاحة بسهولة، بل يعكس أيضًا العديد من النساء اللاتي يخترن تأخير أو إنجاب عدد أقل من الأطفال، فضلاً عن المزيد من فرص التعليم والتوظيف.

ويمكن رؤية هذا التغيير بالفعل في المملكة المتحدة، حيث يتقدم عدد أقل من التلاميذ إلى المدارس الابتدائية والثانوية. وتكافح البلاد أيضًا لمواكبة تكاليف توفير الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية ومعاشات التقاعد لكبار السن من السكان بالإضافة إلى الإسكان وتعليم الشباب.

ولن يزداد الأمر صعوبة إلا مع تقدم السكان في السن، وانخفاض عدد الأشخاص في القوة الشابة، وتجاوز عدد الوفيات عدد الولادات.

إذا تحقق المستقبل الذي تنبأت به دراسة لانسيت، وانخفض عدد سكان بريطانيا، فسيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تجنب الهجرة من البلدان ذات السكان الأصغر سنا والمزدهرة.

وقال الدكتور بهاتاشارجي: “إن الاعتراف العالمي بالتحديات المتعلقة بالهجرة وشبكات المساعدة العالمية سيكون أكثر أهمية عندما تكون هناك منافسة شرسة على المهاجرين للحفاظ على النمو الاقتصادي ومع استمرار طفرة المواليد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.