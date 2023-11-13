4.7 مليار درهم قيمة صفقات وزارة الدفاع الإماراتية في معرض دبي

أعلن “مجلس التوازن” المسؤول عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع الإماراتية، عن إبرام 9 صفقات بقيمة 4.7 مليارات درهم إماراتي مع شركات محلية ودولية، خلال اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2023.

وأبرمت وزارة الدفاع الإماراتية 4 صفقات محلية بقيمة 2.7 مليار درهم، بالإضافة إلى 5 صفقات مع جهات دولية بقيمة 2 مليار درهم.

كشف عن ذلك زايد سعيد المريخي، وماجد أحمد الجابري، المتحدثين الرسميين باسم مجلس التوازن، لمعرض دبي للطيران 2023، خلال مؤتمر صحفي، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

الصفقات المحلية

وشملت الصفقات المحلية في أول أيام المعرض، 4 صفقات بقيمة 2.7 مليار درهم تقريبا، حسب تصريحات زايد المريخي، جاءت كالتالي:

1- شركة “هالكن” التابعة لمجموعة “إيدج” لشراء ذخائر بقيمة 2.012 مليار درهم.

2- شركة “إنترناشونال جولدن غروب” لتقديم خدمات الدعم الفني للطائرات بقيمة 338 مليون درهم إماراتي.

3- شركة ” إير داينمكس سوليوشنس” لتقديم خدمات الإسناد الفني والهندسي وتوفير قطع الغيار والإصلاح للطائرات بقيمة 20 مليون درهم.

4- شركة “إنترناشونال جولدن جروب” لشراء المحركات والقطع الاستهلاكية للطائرات بقيمة 13 مليون درهم.

الصفقات الدولية

شملت الصفقات الدولية في أول أيام المعرض، 5 صفقات بقيمة 2 مليار درهم تقريبا، حسب تصريحات ماجد الجابري، وجاءت كالتالي:

1- “شركة الصين الوطنية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران”، لشراء وتوريد طائرة استعراض جوي مع ملحقاتها بقيمة 1.620 مليار درهم.

2- شركة ” تاليس” الفرنسية لشراء رادارات الكشف بقيمة 326 مليون درهم.

3- مجموعة “أيوماكس” لتقديم الدعم الفني لأنظمة التسليح وتوفير قطع الغيار وأعمال الصيانة والإصلاح للطائرات بقيمة 3.5 ملايين درهم.

4- شركة “بولي تكنولوجيز” لتقديم خدمات الإسناد الفني لنظام الطائرات بقيمة 23 مليون درهم.

5- شركة “سيل مان” لتقديم الدعم الفني والإصلاح والصيانة لنظام الدفاع الجوي ( الهوك ) بقيمة 3.67 ملايين درهم.