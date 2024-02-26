الاثنين 11مارس أول أيام شهر رمضان فلكياً

مع حلول شهر شعبان، تتجه الأنظار نحو تحري هلال شهر رمضان المبارك، حيث ستتحرى معظم الدول الإسلامية هلال الشهر الفضيل يوم الأحد 10 مارس 2024.

ووفقاً للحسابات الفلكية، سيحدث الاقتران المركزي للقمر مع الشمس في ذلك اليوم في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش، مما يعني أن القمر سيغيب بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريباً.

شهر رمضان

وتُشير التوقعات إلى أن العديد من الدول ستبدأ رمضان يوم الإثنين 11 مارس، بينما ستنتظر بعض الدول رؤية الهلال بشكل فعلي قبل إعلان بدء الشهر الكريم.

وبالنسبة لإمكانية رؤية الهلال يوم الأحد 10 مارس، تؤكد الدراسات العلمية أن رؤية الهلال غير ممكنة في ذلك اليوم من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.

وتُشير بعض الدراسات إلى إمكانية رؤية الهلال باستخدام التلسكوب من بعض أجزاء الأمريكيتين، خاصة من الأجزاء الغربية.

وبناء على ذلك، من المتوقع أن تبدأ الدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال من مكان ما في العالم الإسلامي شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس.

ويُتوقع أن تُصدر الدول الإسلامية بيانات رسمية حول بدء شهر رمضان بعد تحري الهلال، لتُحدد أول يوم من الشهر الفضيل.