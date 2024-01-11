النفط الكويتي يتجاوز الـ  80 دولارا للبرميل

كشفت مؤسسة البترول الكويتية، أن سعر برميل النفط الكويتي، ارتفع إلى 80.09 دولار للبرميل في تداولات الأربعاء، بمقدار زيادة 1.13 دولار، مقارنة بنحو 78.96 دولار في تداولات الثلاثاء.

أسعار النفط في الأسواق العالمية

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت عقود النفط الآجلة لخام برنت، بمقدار 29 سنتا، بما يعادل نسبة 0.4 %، إلى 77.88 دولار للبرميل، في تداولات الخميس، بحلول الساعة 01:38 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفعت عقود النفط الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بمقدار 29 سنتا، أو نسبة 0.4%، إلى 72.53 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان العالميان، قد ارتفاعا بنحو 2%، في تداولات أمس الثلاثاء، وسط أزمة الشرق الأوسط، وانقطاع الإمدادات الليبية.

أسباب ارتفاع أسعار النفط

ويعود ارتفاع أسعار النفط، في تداولات الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، إلى كشف بيانات تؤكد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وحد من مكاسب النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، كشف البيانات زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين، ونواتج التقطير الأمريكية.

مخزونات النفط الأمريكية

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي، انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية، بمقدار 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يناير الحالي، مقارنة مع توقعات لمحللين بزيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية، بمقدار 700 ألف برميل، وذلك في استطلاع أجرته رويترز.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات البنزين الأمريكية، ارتفعت بمقدار 4.9 مليون برميل، كما زادت نواتج التقطير بمقدار 6.9 مليون برميل، متجاوزة توقعات الاستطلاع، بزيادة الأولى بمقدار 2.5 مليون برميل، والثانية بمقدار 2.4 مليون برميل.