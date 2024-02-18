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الديوان الملكي الأردني ينعى والد الأميرة رجوة الحسين

الديوان الملكي الأردني، ينعى والد الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، ويعلن الحداد على الفقيد لمدة 3 أيام.

فريق التحرير by فريق التحرير
الديوان الملكي الأردني ينعى والد الأميرة رجوة الحسين
الديوان الملكي الأردني ينعى والد الأميرة رجوة الحسين

نعى الديوان الملكي الهاشمي الأردني، ببالغ الحزن والأسى، والد الأميرة رجوة الحسين، رجل الأعمال السعودي، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، في بيان، الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 3 أيام، وذلك بأمر الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

ولي العهد الأردني ينعى والد زوجته

الديوان الملكي الأردني ينعى والد الأميرة رجوة الحسين

ونعي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، مساء الأحد، والد الأميرة رجوة الحسين، رجل الأعمال السعودي، خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف.

وكتب ولي العهد الأردني، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، “بمزيد من الحزن والأسى، ننعى فقيدنا والد زوجتي عمي الحبيب أبا فيصل، عرفناه دمثاً كريماً صاحب خُلق ودين”.

وأضاف حسب وكالة الأنباء الأردنية:” ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا الصبر والسلوان”.

من هو والد الأميرة رجوة الحسين

الديوان الملكي الأردني ينعى والد الأميرة رجوة الحسين

خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، هو والد الأميرة رجوة آل سيف، زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وهو رجل أعمال سعودي بارز، ولد عام 1942، وحصل على درجة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية في لبنان، حيث تخصص في دراسة الهندسة المدنية بعد تخرجه من الجامعة.

وأسس بعد تخرجه، شركة “آل سيف مهندسون مقاولون”، والتي تعتبر من أكبر شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عدة شركات في قطاعات مختلفة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...