وفاة رائد الفضاء السوري محمد فارس.. بماذا وصف الكرة الأرضية؟

أعلن ناشطون سوريون عن وفاة رائد الفضاء السوري محمد فارس الذي وافته المنية عن عمر يناهز 73 عاما في مدينة غازي عنتاب التركية، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وبحسب مقربون من عائلة محمد فارس، فقد تعرض رائد الفضاء السوري السابق لأزمة قلبية في شهر رمضان الماضي، ألزمته المستشفى حتى وفاته.

أول سوري يسافر للفضاء

كان محمد فارس السوري الأول والوحيد الذي أُرسل إلى الفضاء، حيث تم اختياره كجزء من مهمة قادها الاتحاد السوفيتي في الثمانينيات من القرن الماضي، وحظي باستقبال الأبطال عند عودته إلى وطنه.

وقال فارس في تصريحات صحفية سابقة: “ إن الأرض مثل كرة واحدة، ليس لها حدود، وهذا رائع، لأنه في الفضاء الخارجي، لا توجد بوابات بين البلدان، ومن هناك تكون الأرض بيتا واحدا وعائلة واحدة”.

قبل سفره إلى الفضاء كان محمد فارس يعمل كطيار على طائرة من نوع “ميغ 21” تابعة للقوات الجوية السورية.

رائد الفضاء السوري محمد فارس

كان فارس يعمل برتبة عقيد في القوات الجوية السورية عندما تم اختياره للانضمام إلى مهمة بقيادة سوفيتية إلى محطة مير الفضائية في عام 1987، مما جعله السوري الأول والوحيد الذي صعد للفضاء حتى الآن.

عندما عاد فارس من الرحلة التي استغرقت أسبوعا، تم تكريمه بجائزة بطل الاتحاد السوفيتي المرموقة ووسام لينين من اللجنة التنفيذية المركزية للاتحاد السوفيتي. وبعد عودته إلى وطنه، عمل كمدرب طيران ومستشارا عسكريا للحكومة السورية.