رأس السنة الأمازيغية 2974 متى موعدها ومن يحتفل بها؟

يحتفل الأمازيغون في كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، وآخرون منتشرون حول العالم يوم غد الجمعة بعيد رأس السنة الأمازيغية التي توافق سنوياً بالتوقيت الغريغوري (الميلادي) المعتمد عالمياً في 12 كانون الثاني/يناير من كل عام.

وبالحديث عن يناير فإن التسمية التي نستخدمها في يومنا هذا ما هي إلا إسم الشهر الأول من السنة باللغة البربرية أو الأمازيغية “ينير” ( ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ)، وكذلك المستخدم للدلالة على رأس السنة الجديدة. وسيكون يوم الجمعة 12 كانون الثاني/يناير الجاري اليوم الأول للسنة الجديدة في التقويم الأمازيغي 2974.

معنى ينير

هي كلمة مركبة من مقطعين “ين” وتعني واحد أو أول و”ير” وتعني الشهر، والمقصود من ينير بالأمازيغية أول شهر في موسم الفلاحة.

ما تعني تسمية أمازيغ؟

أمازيغ هي لفظ من لغة الـ”تيفيناغ” (الأمازيغية) وتعني الإنسان الحر النبيل، ويطلقون على بلاد المغرب تسمية “تمازيغت” أي أرض الأمازيغ.

وقد أطلق الرومان على الأمازيغ قديماً تسمية “بربر“، المشتقة من كلمة باربادوس وتعني الأغراب أو المتوحشون باليونانية، وذلك بعد غزواتهم لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.

الأشهر الأمازيغية

كانون الثاني/يناير: ينير

شباط/فبراير: فورار

آذار/مارس: ماغرس

نيسلن/ابريل: ايغرير

أيار/مايو: ماغو

حزيران/يونيو: جوان

تموز/يوليو: جويلية

شباط/اغسطس: غوشط

أيلول/سبتمبر: شتونبر

تشرين الأول/أكتوبر: توبر

تشرين الثاني/نوفمبر: وانبر

كانون الأول/ديسمبر: جنبر

الأيام الأمازيغية

الاثنين: آريم

الثلاثاء: آرام

الاربعاء: آهاذ

الخميس: آمهاذ

الجمعة: سم

السبت: سذ

الاحد: آشر

متى انطلق التقويم الأمازيغي

ترجع المصادر التاريخي بدء استخدام التقويم الأمازيغي إلى عام 950 قبل الميلاد، حينما فاز الملك شيشنغ الأمازيغي الأول الفرعون رمسيس الثالث، ليصبح الفرعون الجديد ومؤسس الأسرة الثانية والعشرين الحاكمة لمصر بعدما كان قائداً للجيش في عهد الفرعون بسوسنس الثاني آخر ملوك الأسرة الحادية والعشرين في مصر الفرعونية.

عادات وتقاليد رأس السنة الأمازيغية

تختلف العادات والتقاليد بين الدول التي تحتفل براس السنة الأمازيغية بعدما احتلطت بحضارات أخرى خلال القرون الماضية، لكن لا يزال البعض يتمسكون بعادات أجدادهم على مر العصور.

وتتضمن القائمة التالية بعض أبرز العادات والتقاليد المعتمدة خلال الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية:

الانتقال إلى سفوح الجبال صباحاً واصطحاب الأطفال والطعام

ارتداء الأقنعة والتجول بين الأحياء

لبس الأزياء الأمازيغية التراثية

التجمعات العائلية

تحضير الأطباق الأمازيغية الشهيرة مثل البغرير والكسكس والبسطيلة وغيرها من الأكلات الشهية

من يحتفل برأس السنة الأمازيغية؟

يحتفل الأمازيغ حول العالم برأس السنة الأمازيغية أو يناير، لاسيما في منطقة شمال أفريقيا، مثل المغرب وتونس والجزائر، وكذلك في ليبيا وواحة سيوا في مصر وأجزاء متفرقة في مالي وموريتانيا ودول إفريقية أخرى.

هل رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية؟

أصبحت الجزائر أول دولة في شمال إفريقيا تحتفل برأس السنة الأمازيغية وتعتبر هذا اليوم عطلة رسمية. بعد ذلك أصدر العاهل المغربي محمد السادس قرارا في أيار/مايو 2023 بأن يكون يوم رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية، على غرار رأس السنة الهجرية والميلادية.