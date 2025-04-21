الأمم المتحدة تعلن خطة مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار

في خطوة جديدة لإعادة إعمار سوريا بعد سنوات من الحرب، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن خطة لدعم البلاد بمساعدات تُقدّر بـ1.3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

وتشمل الخطة مشاريع في البنية التحتية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتشجيع ريادة الأعمال، وسط جهود دولية متزايدة لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.

مساعدات بمليار و300 مليون دولار خلال 3 سنوات

قال عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن البرنامج يعتزم تنفيذ استراتيجية شاملة لدعم سوريا تشمل مشاريع البنية التحتية، والشركات الناشئة، وبرامج الحماية الاجتماعية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدردري أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه اليوم كمنفعة عامة على الصعيد العالمي، مؤكداً أن الدعم الأممي ليس مجرد أرقام بل خطة عملية متكاملة، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

شراكات دولية وتعاون إقليمي

أكد على أهمية تنويع مصادر التمويل لدعم خطة التعافي السورية، مشيراً إلى ضرورة جمع تمويلات من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ودول إقليمية على غرار السعودية وتركيا.

كما كشف عن اجتماع مرتقب بشأن سوريا تستضيفه السعودية والبنك الدولي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، في إشارة إلى دعم دولي متزايد للمرحلة الجديدة في سوريا.

السعودية تسدد متأخرات سوريا للبنك الدولي

أفادت مصادر لرويترز بأن السعودية سددت نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، وهو ما اعتبره الدردري خطوة محورية تفتح الباب أمام تلقي منح من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك، والتي تقدم تمويلًا للدول منخفضة الدخل.

وأضاف الدردري أن هذه الخطوة هامة جدا لسوريا للتفاوض مع المؤسسات الدولية، خاصة في ما يتعلق بحقوق السحب الخاصة والمساعدات الفنية والمالية.

العقوبات.. عقبة أمام إعادة الإعمار

ورغم الزخم الدولي، لا تزال العقوبات المفروضة على سوريا تشكل عائقاً أمام جهود إعادة الإعمار. وأكد الدردري أن “رفع العقوبات بشكل شامل” ضروري لتمكين البلاد من تلقي الاستثمارات والمساعدات التي تحتاجها، والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

وأشار إلى أن البرنامج الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية لجمع 50 مليون دولار لإصلاح محطة “دير علي” لتوليد الكهرباء جنوب دمشق، في خطوة تعد نموذجاً للتعاون الممكن رغم القيود المفروضة.

آمال باندماج اقتصادي دولي

من جانبه، قال عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، بأن بلاده تسعى للالتزام بالمعايير المالية العالمية والانخراط مجددًا في النظام المالي الدولي، لكنه أشار إلى أن العقوبات الحالية تعرقل هذا المسار.

وقال الحصرية، ان سوريا ترغب في أن تكون جزءًا من المنظومة المالية العالمية، وتحتاج لدعم المجتمع الدولي في إزالة العقبات التي تعرقل ذلك.